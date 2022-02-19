Минчане сделали в квартире ремонт в духе старого Лондона

Минчане сделали в квартире ремонт в духе старого Лондона7
- 19.02.2022, 16:08
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Площадь квартиры — 138 квадратных метров.
В многострадальном минском ЖК «Аркадия» продается пентхаус, интерьер которого заставляет путешествовать в пространстве и времени. Два уровня, уютные спальни, необычный дизайн и даже инфракрасная сауна, пишет «Онлайнеп». Посмотрите, что можно сделать в квартире площадью 138 квадратных метров.
4-комнатная квартира расположена на 25-м и 26-м этажах высотки. В помещении нестандартная планировка и потолки 2,7 метра. Это позволило собственникам подойти к ремонту творчески. Первый этаж оформлен в стиле лофт: стены декорированы под кирпич, в отделке использовано дерево и металл. Здесь расположена гостиная, совмещенная с кухней-столовой, и санузел.
Второй уровень выдержан в Британском стиле. На обоях в коридоре красуются символы Лондона — Big Ben и знаменитая красная телефонная будка.
На втором этаже две спальни, кабинет, игровая комната и второй санузел. Взрослая спальня стилизована в духе старого Лондона: аксессуары и мебель а-ля винтаж, много ярких деталей и необычных решений. Комната получилась очень уютной.
Британская тематика продолжена и в детской.
Большой санузел не отстает в дизайне от всей квартиры: стены декорированы камнем и плиткой под дерево, в помещении нашлось место для большой ванны, душевой кабины и даже инфракрасной сауны.
Купить необычную квартиру можно за $270 тыс.