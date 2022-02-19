Lufthansa приостанавливает полеты в Киев
- 19.02.2022, 17:04
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Решение будет действовать уже с понедельника.
Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa приостанавливает полеты в и из Киева. Об этом сообщает пресс-служба авиаконцерна, пишет liga.net.
Вылеты приостанавливают на неделю.
"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля -до 28 февраля 2022 года", — отметили в компании. О дальнейших рейсах в и из украинской столицы Lufthansa примет решение позднее.
О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".
"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия", — говорится в сообщении авиаконцерна.