Lufthansa приостанавливает полеты в Киев 19.02.2022, 17:04

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Решение будет действовать уже с понедельника.

Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa приостанавливает полеты в и из Киева. Об этом сообщает пресс-служба авиаконцерна, пишет liga.net.

Вылеты приостанавливают на неделю.

"Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля -до 28 февраля 2022 года", — отметили в компании. О дальнейших рейсах в и из украинской столицы Lufthansa примет решение позднее.

О причинах приостановки авиарейсов в Lufthansa не сообщили, однако отметили, что компания "постоянно следит за ситуацией".

"Оставьте свой номер мобильного телефона при бронировании, и мы автоматически сообщим вам о любых изменениях. Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия", — говорится в сообщении авиаконцерна.

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