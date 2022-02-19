Медучреждения Беларуси ждут необычные изменения 3 19.02.2022, 17:08

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Одно из них касается градусников.

5 мая в Беларуси будут изменены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность. Об этом говорится на Национальный правовой интернет-портале, пишет horki.info.

В частности, им будет запрещено использовать ртутные термометры.

Кстати, из белорусских аптек такие градусники исчезли еще в 2020 году, потому что наша страна подписала Минаматскую конвенцией о ртути. Этот документ запрещает заниматься производством изделий, включающих ртуть, а также экспортировать или импортировать их.

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