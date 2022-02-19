Борис Джонсон: Угрозы Путина только укрепляют НАТО 19.02.2022, 17:20

По словам британского премьера, Россия плетет паутину дезинформации.

Российские угрозы в адрес Украины только укрепляют обязательства союзников по НАТО. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в субботу, 19 января, присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет dw.com.

"Если президент России Путин считает, что своими действиями он может отбросить НАТО назад, то он убедится в обратном, - подчеркнул Джонсон. - Этот опыт, каким бы ужасным он ни был, может сделать еще больше для объединения континента". Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину приведет к жестким санкциям в отношении России и еще больше усилит решимость НАТО укреплять свой восточный фланг.

"Россия плетет паутину дезинформации"

"Предзнаменования - мрачные, и именно поэтому мы должны держаться вместе, - уверен Джонсон. - Мы должны быть готовы к тому, что может возникнуть угроза затяжного кризиса. Мы должны вместе не дать нас истощить".

По словам британского премьера, Россия "плетет паутину дезинформации", чтобы оправдать возможное вторжение в Украину - в последние несколько дней уже появлялась ложная информация о предполагаемом отводе войск и других аспектах. "Мы знали, что это произойдет. Мы уже испытывали это. Никто не должен быть обманут", - предупредил Джонсон.

Лондон уже неоднократно говорил, что Россия может инсценировать "операции под ложным флагом" и возложить вину за них на украинские силы, чтобы создать предлог для вторжения. "Если Украина подвергнется нападению, шок от этого будет ощущаться во всем мире", подчеркнул глава британского правительства.

"Двери НАТО не могут быть закрыты"

Борис Джонсон призвал западных союзников не подвергаться давлению Москвы в вопросе возможного расширения НАТО на восток. "Мы не можем допустить, чтобы наши открытые двери были захлопнуты", - указал политик.

Премьер-министр Великобритании также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам украинский лидер написал в Twitter. "Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России", - написал Зеленский. По его словам, стороны согласовали дальнейшие общие шаги. "Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира", - говорится далее в сообщении.

Конфликт с РФ - главная тема Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне резко обострившегося кризиса, связанного с угрозой вторжения России в Украину. Эта тема - ключевая на нынешнем форуме, на котором впервые за много лет на ней отсутствует российская делегация.

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