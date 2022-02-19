Экономист: Белорусов ждут новые скачки курса доллара 19.02.2022, 17:26

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Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Опять ожидается подъем курса доллара на 1-2%, причем опять это может произойти уже в понедельник 21 февраля, после чего возможны резкие колебания курсов. Не исключено и ослабление рубля на большую величину, пишет belrynok.by.

Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, как и ожидалось, но в меньшей степени: на 0,3%, достигнув 18 февраля 2,5676 рубля.

Курс евро за неделю поднялся в такой же степени, как и курс доллара, и составил 18 февраля 2,9202 рубля за евро.

Подешевел только российский рубль: на 0,7% — до 3,3901 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась всего на 0,3%. При этом объем торгов валютами на бирже составил 530,7 млн. рублей против 433,3 млн. рублей на предыдущей неделе. Рост объемов связан, возможно, как с дикими скачками курсов валют, так и с их продажей белорусскими экспортерами в целях уплаты налогов.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Результаты изменения курсов валют за неделю оказались на удивление небольшими, несмотря на значительные колебания курсов валют в ее течение. Так, в понедельник 14 февраля курс доллара вырос на 1,59%, достигнув 2,009 рубля. В середине недели он снизился, а в ее конце опять поднялся.

Рост объема торгов связан, скорее всего, не со скачками курсов, а с продажей валюты экспортерами для уплаты налогов.

Как сообщили в Национальном банке РБ, жители Беларуси в январе увеличили свои валютные сбережения в белорусских банках на 78,9 млн. долларов (до 5,27 млрд. долларов). Правда, валютные депозиты предприятий рухнули на 367,4 млн. долларов (до 5,45 млрд. долларов). Но, возможно, это связано с уплатой налогов за 2021 год. Эта же причина привела к снижению величины рублевых депозитов юридических лиц, что привело к уменьшению рублевой денежной массы за месяц на 1,22 млрд. рублей (до 23,83 млрд. рублей). В то же время, срочные рублевые депозиты населения в январе увеличились на 123,4 млн. рублей (до 5,22 млрд. рублей).

На текущей неделе объем предложения валюты на БВФБ может увеличиться в связи с завершением периода налоговых платежей. Mожно ожидать, что стоимость валютной корзины снова снизится в пределах 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В таких условиях можно прогнозировать новые скачки курса доллара на БВФБ типа того, как это происходило на прошедшей неделе, в интервале 2,57 – 2,6 рубля за доллар. Существует вероятность и более значительного роста курса доллара в случае эскалации военных действий в Донбассе.

Прогноз на понедельник 21 февраля

Во второй половине пятницы 18 февраля курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 2% — до 77,363 75,8 рубля за доллар.

В то же время, курс евро на рынке форекс опустился примерно на 0,4% и достиг 1,1325 доллара.

Такая динамика курсов позволяет прогнозировать новый скачок курса доллара на БВФБ на открытии торгов 21 февраля примерно на 1-1,5%.

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