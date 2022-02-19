Украинская разведка: В Донецк прибыли подразделения «вагнеровцев» для серии терактов 19.02.2022, 17:35

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По данным разведки, в городе планируют взрывать жилые дома.

Украинская оперативно-тактическая группы "Восток" сообщает, что к Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.

Как пишет unian.net, oб этом говорится в сообщении на Facebook-странице группы:

"В связи с обострением ситуации на линии разграничения, из разных источников стала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций. Так, по данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровців", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", не планировали и не планируют никаких наступательных действий, или других действий на временно-оккупированной территории: "Деятельность военнослужащих группировка имеет исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей".

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