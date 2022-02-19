Белорус продал Skoda Octavia в рассрочку и остался без средств и машины 1 19.02.2022, 17:42

3,986

Поучительная история жителя Петрикова.

При продаже авто в рассрочку можно столкнуться с неприятностями. Недавний случай произошёл в Петрикове. Там предприимчивый мужчина покупал машины на условиях ежемесячной оплаты, однако вскоре пропадал со всех радаров. Автомобили перепродавал, и новые владельцы даже не догадывались об их тёмном прошлом. Вовремя в эту «бизнес-схему» вмешалась милиция, сейчас мошенника ожидает суд, пишет av.by.

Такой исход событий можно назвать хеппи-эндом, но, к сожалению, не всегда удаётся найти должника. Алексей из Минского района почти 6 лет верил, что справедливость восторжествуют. А в итоге потерял не только авто, но и деньги, потраченные на судебные издержки.

«Даже предоплаты в полном объёме я не увидел, не говоря уже о первом платеже»

— В 2015 году я решил продать свою машину — Skoda Octavia 2000-го. Цену выставил около $5 000. В тот момент покупателей не было совсем. Но внезапно один человек всё же объявлением заинтересовался. Готов был купить авто, но только в рассрочку. В те годы такой вид сделок как раз стал очень популярен, да и я подвоха не увидел. Договорились о предоплате — $1 000 на руки. Павел машину даже не смотрел. Предложил сразу около ГАИ встретиться и, если автомобиль понравится, тут же переоформить. Мужчина приехал осматривать машину с сестрой. Их всё устроило, поэтому подписали договор купли-продажи, где были указаны условия рассрочки: ежемесячно Павел должен выплачивать по $1 000.

Но даже первого взноса в полном объёме Алексей не увидел. Оговорённой тысячи у покупателя с собой не оказалось. Он отдал немногим меньше и в российских рублях. Владелец Skoda поинтересовался, какие есть гарантии, что в дальнейшем финансовых трудностей у Павла не возникнет. В ответ покупатель рассказал о своей работе строителем в России и хорошей выручке. В общем, ударили по рукам, машина досталась новому хозяину. Проходит месяц, а деньги на счёт Алексея не поступили. Он бросился звонить покупателю. В ответ — заезженная пластинка про задержку зарплаты и нелёгкие времена...

— У меня есть догадки, что за это время он авто подремонтировал, привёл в товарный вид и продал дороже где-то в России. Примерно через два месяца Павел совсем перестал выходить на связь, его сестра на звонки тоже не отвечала, — рассказывает Алексей. — Обратился в суд: а что делать? Ответчик на заседание не явился: был уже не в нашей стране. Суд я, конечно же, выиграл, и правоохранители начали этого Павла искать. Но увы: по прописке он не проживает, машина не нашлась. Имущества у этого человека в Беларуси никакого нет, счетов — тоже.

Надежда Алексея вернуть свои деньги меркла с каждым годом, но всё же была. Однако в прошлом феврале на почту пришёл исполнительный лист — дело закрывают. В итоге мужчина потерял не только $4 000. Судебные издержки составили ещё примерно $400 — их тоже никто не вернёт.

— Конечно, я искал Павла по социальным сетям. Была даже мысль в России коллекторов нанять. Но решил не тратить деньги, нервы и время. Тем более один из следователей обронил в разговоре, что я у этого мошенника не первый такой продавец. Павел успел «купить» в рассрочку Mercedes в Дзержинске, но в том случае человеку вообще ничего не выплатил. Кроме того, на нём висят штрафы за нарушение ПДД в Гомельской области. Но и Госавтоинспекция не знает, как его найти. Буду рад, если откликнутся люди, которые тоже пострадали от рук этого человека!

Комментарий юриста: «Нужно обращаться в милицию и искать других пострадавших»

Неужели продавать авто в рассрочку — исключительно плохая идея? Что можно сделать в этой ситуации, рассказывает Дмитрий Дятчик, адвокат ЮК Октябрьского района г. Гродно.

— Возвращение исполнительного документа не препятствует повторному предъявлению данного документа к исполнению, но только в пределах сроков предъявления соответствующих документов к исполнению. По общему правилу, указанный срок составляет 3 года. С учётом того, что решение суда по данному спору вступило в силу 16.01.2016, срок предъявления исполнительного документа истёк, в связи с чем уполномоченное лицо органа принудительного исполнения вправе отказать в принятии к исполнению документа.

В сложившейся ситуации Алексей имеет право обратиться в органы внутренних дел с заявлением о проведении проверки в порядке, определённом УПК Республики Беларусь. При проведении проверки может быть установлено местонахождение покупателя автомобиля, а равно установлен умысел такого лица при совершении сделки купли-продажи, а именно определено, намеревалось ли лицо при совершении сделки исполнить принятое обязательство по оплате стоимости автомобиля, не являлась ли частичная оплата стоимости транспортного средства лишь способом завладения им (транспортным средством).

По результатам исследования указанных обстоятельств, а также ряда иных (например, имущественного положения должника, причин невозврата суммы долга на протяжении длительного периода времени и т. д.) органами внутренних дел, органами уголовного преследования должна быть дана оценка действиям должника на предмет правомерности либо неправомерности.

Если в результате действий должника пострадали или могли пострадать несколько лиц (в том числе материально), то для тщательной оценки действий должника было бы разумно обратиться всем указанным лицам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».