Какие недорогие квартиры продаются в городах-спутниках Минска, где сразу можно жить 1 19.02.2022, 18:03

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Несколько квартир находится в Смолевичах.

Если копить деньги на квартиру в Минске надоело, но хочется въехать в свое жилье, можно присмотреться к вариантам в городах-спутниках. До столицы доберетесь за полчаса (а где-то и за 15 минут), а стоимость недвижимости в сравнении с Минском порадует. Realt.by подобрал семь квартир, в которые можно заезжать сразу после покупки.

Среди вариантов — трешка за 40 тысяч, однокомнатная с дизайнерским ремонтом и квартира у озера.

Смолевичи, 28 км от МКАД

Это направление пользуется популярностью у минчан. В 2020-м году в Смолевичах появилась первая многоэтажка для нуждающихся, потом построили еще несколько домов — таким образом власти хотят разгрузить столицу.

Здесь продается однокомнатная квартира со свежим ремонтом по адресу 50 Лет Октября, 17. Это первый этаж кирпичной двухэтажки.

Продавец говорит о хорошей звуковой и теплоизоляции. Во всех комнатах натяжные потолки, на полу — ламинат, в коридоре — встроенный шкаф-купе. Еще из преимуществ — просторная жилая комната (без малого 20 «квадратов»). Есть застекленный балкон.

В шаговой доступности детские сады, школа, гимназия магазины, банк, аптеки, РСЦ, больница, Дом Быта.

Рядом находится железнодорожная станция, до Минска ходят маршрутки и автобусы.

Стоимость — 33,9 тысячи долларов.

Еще один вариант в Смолевичах подойдет для тех, кто устал от шумного города. Двухкомнатная квартира находится недалеко от местного озера, по адресу Социалистическая, 48а. Пятый этаж кирпичного дома 1996-го года постройки. Кухня — чуть больше семи «квадратов», жилая площадь — 25,8 «квадрата». На полу — ламинат и плитка. Есть незастекленный балкон, в комнатах установлены стеклопакеты.

— Живописные виды вокруг. Идеальное место для пеших и велопрогулок, занятий спортом и активного отдыха, — пишут в объявлении.

В шаговой доступности две школы и несколько детсадов, торговые центры, детский и Центральный парки, озеро.

До Минска можно доехать на автобусе, маршрутке или электричке. Дорога до станции метро «Уручье» на машине займет 20 минут.

Стоимость — 38 тысяч долларов.

Дзержинск, 31 км от МКАД

В центре Дзержинска продается однокомнатная квартира на четвертом этаже панельного нового дома по адресу Радужная, 17/3. Общая площадь — 48,2 «квадрата», кухня 12,3 «квадрата». Сделан дизайнерский ремонт. На стенах немецкие обои светлых цветов, на полу — плитка и ламинат. Есть французская лоджия с выходом из кухни. Окна выходят в зеленый ухоженный двор.

— Автономное горячее водоснабжение позволяет поддерживать комфортный микроклимат в любое время года и экономить на коммунальных платежах, — называют еще один плюс в объявлении.

В подъезде и на фасаде дома установлены камеры видеонаблюдения, рядом парковка.

Недалеко от дома проходит республиканская трасса Р1 — до Минска можно доехать за 25 минут.

Стоимость — 44,9 тысячи долларов

Фаниполь, 17 км от МКАД

Компактная однокомнатная квартира на втором этаже монолитного дома 2018 года постройки по адресу Брестская, 5. Общая площадь — 26,4 «квадрата», 22,6 из которых жилые. Кухня небольшая, но оборудована бытовой техникой — есть индукционная плита, вытяжка и посудомойка. В квартире совмещенный санузел, установлены счетчики воды.

Во всех комнатах установлены стеклопакеты. Во дворе организована велопарковка, есть видеонаблюдение.

Недалеко от дома есть детский сад и школа. Добраться до Минска можно на автобусе, маршрутке или электричке. Дорога занимает около получаса.

Стоимость — 35,5 тысячи долларов.

Еще один вариант из Фаниполя — стильная однокомнатная квартира по улице Комсомольской, 4. Площадь — 37,3 «квадрата», кухня больше 8 «квадратов». В раздельном санузле новая сантехника, современная плитка, установлены счетчики. На полу в квартире — ламинат. Межкомнатные двери МДФ. В подъезде закрытая контейнерная площадка и видеонаблюдение.

Развитая инфраструктура: школы, гимназия, детсады, магазины. В шаговой доступности Дом культуры, Центр детского творчества, музыкальная школа.

До Минска можно доехать на электричке или маршрутке (ходят каждые 10-12 минут).

Стоимость — 42,5 тысячи долларов.

Заславль, 13 км от МКАД

Просторная однокомнатная квартира на десятом этаже десятиэтажки по адресу Студенецкая, 8/а. Над ней есть технический этаж. Общая площадь — 42,7 «квадрата». На полу в квартире линолеум, установлены двери МДФ, окна ПВХ. На кухне — остекленная лоджия. Во дворе оборудована детская площадка, рядом с домом есть автостоянка.

— На этаже за лифтом есть место, где можно разместить велосипед, коляску, тюбинг, — пишут в объявлении.

Рядом с домом школа, детская поликлиника и автобусная остановка. До Минска можно добраться за полчаса. Каждые 15−20 минут ходят автобусы, электрички и маршрутные такси.

Стоимость — 39,4 тысячи долларов

Логойск, 37 км от МКАД

Трехкомнатная квартира на пятом этаже кирпичной пятиэтажки на Гайненском шоссе, 14. Здесь 63 «квадрата» общей площади, кухня — 7,5 «квадрата» и просторные комнаты 16,9; 11,6 и 9,9 «квадрата». Санузел в квартире раздельный, есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Продавец обещает красивые закаты, которые можно наблюдать из окна.

Вся инфраструктура в шаговой доступности: детская площадка, школа, поликлиника, детский сад, банки, магазины, торговый центр, спортивный комплекс, церковь, озеро и зеленая зона.

Добраться до Минска на машине получится за полчаса. Ходят автобусы и маршрутки.

Стоимость — 41,5 тысячи долларов.

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