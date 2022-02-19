Нардепы Украины и иностранные журналисты попали под обстрел в Донецкой области 6 19.02.2022, 18:22

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Всех эвакуировали в укрытие.

Украинские народные депутаты и представители иностранных СМИ попали под обстрел на Донбассе. Всех эвакуировали в укрытие. Об этом сообщила представитель партии «Слуга народа» Юлия Палийчук, пишет nv.ua.

«На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие», — написала пресс-секретарь партии в Telegram.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал ситуацию в видео: «Ездили с иностранными журналистами… Смотрели позиции наших ребят… В Новолуганском подъехали к наблюдательному пункту и начали туда прилетать орудия 122 мм. Укрылись в блиндаже. Иностранные журналисты были шокированы, увидели вживую, как нарушаются «минские договоренности», как используются запрещенные калибры».

Он отметил, что пункт, где находились нардепы и журналисты, находится вдали от территорий, где проживает мирное население.

«Все, слава Богу, живы. Отсиделись. Было около 10-12 снарядов. После этого, когда почувствовали, что все стало безопасно, сели и переехали в другой пункт», — рассказал Арахамия.

Представительница Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева («Слуга народа») уточнила, что под обстрел попали депутаты фракции «Слуга народа», члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки и журналисты зарубежных СМИ.

«[Они] попали под жесткие артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское [Донецкая область]», — написала нардеп в Telegram.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, под обстрел, в том числе попали министр Внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов, в том числе таких изданий как CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America.

"Попали под минометный обстрел на позиции 30-й Бригады в районе пгт Новолуганское", - написал Геращенко в Facebook.

"Сейчас наша группа, в которую входят народные депутаты и журналисты зарубежных СМИ, находятся в безопасном месте. Все вернулись с позиций военных в полном составе, к счастью, никто не пострадал", - сообщила Палийчук.

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