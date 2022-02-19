Могул ли белорусы вернуть смартфон, который не понравился? 19.02.2022, 18:33

В закон о защите потребителей внесли изменения.

В феврале появились изменения в закон о защите прав потребителей. Именно этот документ среди прочего определяет, что нам делать, если купленный товар оказался испорченным, не подошел по размеру или просто не понравился. Myfin.by разбирался, что поменялось для обычных потребителей, и напоминаем об основных моментах, которые нужно знать покупателям.

Последние изменения коснулись нескольких важных вопросов:

- перечень товаров, вместо которых не предоставляется аналогичный товар в пользование на период ремонта или ожидания замены;

- перечень сложных технических товаров, которые можно вернуть продавцу по истечении 30 дней пользования, если у товара обнаружится существенный недостаток, или продавец нарушит сроки гарантийного ремонта;

- перечень непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть продавцу, если их качество в порядке.

Про временную подмену

Вопросы подмены бывают острыми, но проблема все равно решается в течение двух недель, отведенных на ремонт (если нет повода для продления срока). После этого потребитель либо получит обратно исправную вещь, либо деньги за нее. Но если не предоставить подмену в течение 3-х дней, то продавцу начисляют штраф 1% в день от цены товара.

Не предоставляют временную замену на: разного рода транспорт, мебель, бытовые термические приборы (электрочайники, микроволновки и так далее), вещи непосредственно контактирующие с телом (электробритвы и так далее), многофункциональную технику, оружие, игрушки.

Сейчас в перечень товаров без подмены добавили драгоценные камни, жемчуг, янтарь и ювелирные изделия.

А что теперь с заменой и возвратом?

По сути остался прежним перечень технически сложных товаров, которые можно вернуть только при существенном недостатке. Там указаны:

- разного рода сухопутный транспорт и механические плавсредства и составные части всего этого;

- сложная бытовая (в том числе холодильники, телевизоры, стиральные машины) и отопительная техника, мебель с электродвигателями;

- компьютерная техника, периферийные устройства к ней, телекоммуникационная техника, фото-, видеокамеры и многофункциональные часы.

Сюда входят популярные у покупателей смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты и так далее.

Все это можно вернуть продавцу даже через месяц при обнаружении существенных недостатков или если продавец не укладывается в положенный по закону 2-недельный срок гарантийного ремонта (продление срока – по соглашению).

Напомним, существенный недостаток неустраним, либо его ремонт слишком дорог или долог, либо недостаток проявляется снова.

Что не меняют без причины

Последний измененный перечень касается товаров, которые нельзя вернуть продавцу, если нет производственного брака и претензий к качеству.

Напомним, что многие непродовольственные товары можно вернуть в течение 14 дней после покупки в том же виде и состоянии, без признаков износа. Желающих злоупотребить этим правом всегда много, потому действует специальный перечень товаров надлежащего качества, которые обмену не подлежат. В этом списке тоже транспорт, мебель, плитка, белье, телерадиотовары и другие.

Смартфоны прямо опять не указаны, но по описанию попадают в него. Продавцы телефонов трактуют перечень именно так и обратно исправный телефон без веских причин не принимают.

Зато теперь в список невозвратных качественных товаров добавили драгоценные металлы и камни, памятные банкноты, монеты и футляры к ним.

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