Шесть интересных фильмов для вечернего просмотра 1 19.02.2022, 18:39

Все они с Джоном Траволтой в главной роли.

Шесть фильмов со знаменитым актером Джоном Траволтой, которые станут идеальным выбором для домашнего просмотра на выходных, пишет instyle.ru.

«Лихорадка субботнего вечера»

«Лихорадка субботнего вечера» стала не только символом эпохи диско, но и максимально успешным началом карьеры Джона Траволты. В картине актер сыграл молодого парня Тони Манеро из Бруклина, который не покладая рук работает в маленьком магазине всю неделю, чтобы в субботу вечером отправиться на любимую дискотеку и танцевать без остановки. Однажды Тони встречает девушку, с которой может не просто танцевать, но и выиграть местный конкурс. Знаменитый танцевальный номер на песню группы Bee Gees You Should Be Dancing Траволта репетировал очень долго: готовясь к съемкам, он каждый день пробегал по три километра, похудел почти на 10 килограмм и ежедневно по несколько часов занимался хореографией. Джон был настолько увлечен процессом, что, когда продюсеры захотели отказаться от номера, пригрозил им уходом из проекта. Усилия Траволты окупились: фильм стал настоящей коммерческой сенсацией, Траволта получил похвалу критиков и номинацию на «Оскар», песня Bee Gees взлетела на вершины чартов, а в стране стали невероятно популярны белые кожаные костюмы.

«Бриолин»

Вышедший в 1978 году «Бриолин» сумел обогнать по популярности даже «Лихорадку субботнего вечера» и стать самым успешным фильмом в карьере Траволты. В картине, основанной на одноименном бродвейском мюзикле, Джон не только танцевал, но еще и пел — его дуэт с Оливией Ньютон-Джон мгновенно стал хитом. «Бриолин» показал зрителям беззаботную жизнь американцев в 1950-х годах, когда потрясения Второй мировой войны остались позади, а до Вьетнамской оставалось еще много времени. Молодые люди старались не думать ни о чем серьезном, мечтали о прекрасном будущем, весело проводили время за танцами и песнями, искали свою любовь и создавали прически с помощью бриолина. В романтическом музыкальном фильме Траволта сыграл беззаботного молодого человека по имени Дэнни, все мысли которого заняты любимой девушкой Сэнди. Веселая мелодрама собрала в прокате почти 400 миллионов долларов, а саундтрек к фильму двадцать раз становился платиновым.

«Лак для волос»

В еще одном мюзикле в своей фильмографии Джон Траволта сыграл необычную роль — маму главной героини Трейси. По сюжету жизнерадостная девушка мечтает стать звездой экрана, но не проходит прослушивание из-за лишнего веса. Тем не менее Трейси упорно верит, что нет ничего невозможного, и знакомится с танцором, который помогает ей пробиться в эфир. По мнению критиков, фильм стал популярным в том числе из-за Траволты, ему удалось прекрасно вжиться в роль строгой матери Трейси, Эдны, которая много лет работает в прачечной. На грим актера ежедневно уходило четыре часа, а его костюм весил 13 килограмм, при этом Джон умудрялся петь и танцевать. Мюзикл принес своим создателям 200 миллионов долларов, а Траволте — номинацию на «Золотой глобус» и высокие оценки критиков.

«Городской ковбой»

Фильм «Городской ковбой» часто называют кантри-версией «Лихорадки субботнего вечера». Только на этот раз герой Траволты, Бад Дэвис, после работы ходит в популярный бар Хьстона не танцевать, а изображать настоящего ковбоя на механическом быке и стремится стать лучшим наездником, а вместо ярких костюмов в стиле диско носит ковбойскую шляпу. Конечно, не без поддержки возлюбленной — сильной и уверенной девушки Сисси. К слову, бар Gilley's в Пасадене, в котором разворачивались события фильма, существует на самом деле и работает до сих пор.

«Криминальное чтиво»

Говорить о лучших фильмах Джона Траволты невозможно без упоминания «Криминального чтива», которое к тому же всегда приятно пересмотреть пятничным вечером. Легендарная картина Квентина Тарантино фокусируется на истории бандитов Винсента Вега и Джулса Винфилда, которые пытаются уладить проблемы своего босса, постоянно попадают в неприятности и ведут философские беседы. Любопытно, что Траволта не спешил соглашаться на роль Винсента — актер раздумывал над предложением Тарантино на протяжении шести месяцев, хотя его карьера к тому моменту требовала новых успешных проектов. В итоге фильм стал культовым и прославил на весь мир не только режиссера, но и задействованных в нем актеров, а карьера Траволты получила новый виток. Сложнее всего Джону далось играть зависимого от наркотиков человека: сам актер запрещенными веществами никогда не увлекался. Тарантино попросил помочь одного из знакомых, который только начал свой путь к избавлению от зависимости, — он и подсказал Траволте, как себя вести на площадке, чтобы сыграть максимально убедительно. А вот легендарный танец с Умой Турман дался актеру легко — по его словам, он лишь пародировал свои предыдущие фильмы.

«Кэрри»

Культовый фильм «Кэрри» понравится тем, кто любит провести вечер за просмотром винтажного хоррора. Кэрри в этом контексте особенный ужастик: во-первых, это первый роман Стивена Кинга, по которому было снято кино, во-вторых, его снял молодой Брайан де Пальма, а сама картина в итоге стала кассовым хитом и классикой жанра. Сюжет рассказывает о тихой девушке Кэрри, которая в школе страдает от буллинга одноклассников, а дома от издевательств собственной матери. При этом Кэрри годами скрывает потусторонние силы, но очередная насмешка на выпускном балу заставляет девушку потерять самообладание и проявить свои страшные способности, спастись от которых не сможет никто.

