Глава МИД Германии: Запад подготовил пакеты санкций для всех сценариев нападения РФ на Украину 2 19.02.2022, 18:45

Страны G7 договорились о том, какие действия Москвы станут поводом для введения санкций.

Запад подготовил пакеты санкций для всех сценариев нападения России на Украину. Об этом в субботу, 19 февраля, завила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она сообщила об этом после встречи глав МИД стран G7 в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, пишет nv.ua.

Стороны договорились о том, какие действия Москвы станут поводом для введения санкций и какие из пакетов будут одобрены, подчеркнула Бербок.

"Не совершайте эту ошибку", - добавила она, призывая Москву не предпринимать дальнейшее вторжение в Украину.

Бербок предупредила, что РФ ищет предлог для осуществления нападения. Украина, однако, не предоставила никаких поводов для подобных действий, подчеркнула глава МИД Украины. Очень важно проверять, что происходит на местах, чтобы не быть дезинформированным, добавила она. Именно поэтому допуск миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к месту событий так важен, указала она.

Комментарий Бербок стал ответом на сообщения о том, что сепаратисты в Донбассе, по всей видимости, в последние 24 часа следовали сценарию операции под "чужим флагом", возможность которой ранее предсказывалась многими экспертами.

Конфликт с РФ - главная тема Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне резко обострившегося кризиса, связанного с угрозой вторжения России в Украину. Эта тема - ключевая на нынешнем форуме, на котором впервые за много лет на ней отсутствует российская делегация.

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