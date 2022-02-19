Эспрессо хотят включить в список ЮНЕСКО 19.02.2022, 19:07

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С такой инициативой выступила Италия.

Италия просит включить эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет «Евро пульс».

С инициативой выступило Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии. Чиновники отмечают, что чашка эспрессо, выпитая за столиком или за барной стойкой, является частью национальной культуры Италии; для итальянцев эспрессо — не просто напиток, а настоящий ритуал, которому придают огромное значение. Кроме того, благодаря нему Италия стала известна во всем мире.

Кофе эспрессо появился на свет в Турине в конце XIX века. С тех пор около 90% итальянцев от Неаполя до Венеции выпивают хотя бы одну чашечку этого напитка в день.

Заявку на включение в список отправят на окончательное утверждение в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже до 31 марта 2022 года.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополняется ежегодно в конце декабря. В 2021 году в него вошли, например, бельгийская традиция битв на ходулях в городе Намюр, многоголосное пение «високо» в Болгарии и охота на трюфели и их добыча в Италии.

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