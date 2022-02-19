«Гомельчанам приходится лицезреть весь этот пьяный дебош военных РФ» 5 19.02.2022, 19:12

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О том, как на самом деле ведут себя российские военнослужащие на «учениях».

Ситуация с COVID-19 на территории Беларуси никак не утихает, а наоборот становиться все интересней и печальней одновременно, пишет телеграм-канал «БОР».

Основной причиной всплеска заболеваемости, естественно, можно считать российско-белорусские «учения» под названием «Союзная решимость — 2022». Все это уже похоже на многосерийный боевик, в котором русские актеры играют главною роль, и в каждый свой эпизод активно затягивают белорусов.

Для большинства мирных граждан в Гомеле и окружающих населенных пунктах на этой неделе начали экранизировать фильм под названием «Побег из полевого госпиталя», в котором бурятинские военнослужащие 5-ой и 37-ой бригад убегали от своей судьбы, а именно от коронавируса, который активно сопровождал их прибывания во время подготовки и проведения учений.

Лечиться российские военные решили не медикаментами и посещением процедур, а соединением с природным зельем и травами под названием спирт и самогон, который и без капельниц активно попадает внутрь больных российских военнослужащих.

Местные жители уже давно устали от присутствия военных и технике на территории Беларуси, а теперь им еще приходится лицезреть весь этот пьяный военный дебош, который российские военные устраивают каждый день, а потом видать так крепко засыпают, что уже и никогда не очнуться, о чем свидетельствуют уже подтвержденные случаи пьяной смерти военнослужащих РФ в районе Храповки в Гомельской области.

Вообще, наверное, бедолаг такая горечь берет от того, что так тяжело COVID переносят, что на свое лечение они благородно решили зарабатывать сами, продавая на белорусских сайтах объявлений свои сухпайки, потому и схема у них такая: не пьем, а лечимся! А еще эти благородные рыцари пишут, что сухпай прекрасный подарок на 23 февраля.

Для таких бравых защитников это уж точно замечательный закусон, тем более сейчас в полевых условиях на учениях. Фраза за здоровье не пьют для этих товарищей как никогда актуальна - ведь за здоровье там русские военные не пьют, а бухают, и за мир, как видите, неустанно воюют.

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