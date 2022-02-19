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Стала известна страна-победительница в медальном зачете Олимпиады-2022

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  • 19.02.2022, 19:31
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Стала известна страна-победительница в медальном зачете Олимпиады-2022

Она досрочно выиграла Игры.

Триумфатором общего медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине досрочно стала сборная Норвегии, пишет «Униан».

Скандинавская страна заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2022. Норвежцы выиграли 35 наград (15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей).

Германия занимает вторую позицию с 11 медалями высшей пробы. У Китая на две меньше.

Норвегия уже установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на протяжении одной "белой" Олимпиады.

В последний день Игр в Пекине, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов наград, а потому медальный зачет еще не окончательный (за исключением Норвегии, которая даже математически недосягаема для конкурентов).

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