Зеленский инициирует встречу стран-подписантов Будапештского меморандума 10 19.02.2022, 19:42

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Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Киеву гарантии безопасности, пока у него нет возможности вступить в НАТО. Об этом украинский лидер заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, пишет dw.com.

"Никто никого к стенке с вопросом не приставлял, чтобы завтра было НАТО - такого нет. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности", - указал он. Зеленский также настаивает на введении санкций в отношении России - до начала возможного вторжения в Украину.

Президент Украины предложил созвать саммит стран-членов Совета Безопасности ООН при участии Германии и Турции. По словам Зеленского, подобную встречу необходимо провести "с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых гарантий безопасности для Украины". Киеву нужны четкие европейские перспективы, инструменты поддержки и временные рамки, подчеркнул он.

Украинский лидер также указал, что в четвертый раз инициирует встречу стран-подписантов Будапештского меморандума (США, Великобритания, Россия, Украина - Ред.). "И Украина, и я будем делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел (Дмитрию Кулебе - Ред.)", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что если консультации не пройдут или по их результатам не будет гарантий безопасности, Киев будет иметь полное право считать, что меморандум не работает.

Зеленский отрицает факт обстрела российской территории со стороны Украины. "Это ложь", - заявил он в ответ на соответствующие сообщения, добавив, что Украина "не будет реагировать на провокации".

Выступление целиком смотрите на видео:

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