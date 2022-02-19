Журналистку Екатерину Андрееву перевели из колонии в СИЗО 1 19.02.2022, 19:54

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В связи с «процессуальными действиями».

В субботу, 19 февраля, появилась информация, что журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву перевели из гомельской женской колонии. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО, сообщил муж политической заключенной.

Муж журналистки Игорь Ильяш рассказал, что она находится в СИЗО № 3 Гомеля еще с 10 февраля. Все это время он пытался узнать, что происходит, но информации до сих пор нет. Известно только, что Андрееву перевели в СИЗО в связи с «процессуальными действиями».

Напомним, журналистку в феврале 2021 года осудили на два года колонии общего режима за стрим с «Площади перемен».

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