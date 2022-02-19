Ученые: Продолжительность сна влияет на вес 19.02.2022, 20:13

Дополнительный сон может привести к дефициту калорий.

Согласно клиническому исследованию, которое провели среди взрослых людей с избыточным весом, качественный ночной сон, дольше на час или больше, может помочь людям тратить больше калорий, пишет The Guardian (перевод — zn.ua).

Исследователи из США обнаружили, что люди, которые обычно спят менее 6,5 часов в сутки, теряют в среднем 270 калорий от ежедневного количества, когда их ночной сон длится дольше 1,2 часа.

Ученые считают, что увеличение уровня расхода калорий во время длительного сна в течение трех лет может привести к потере примерно 12 кг избыточного веса без изменения рациона питания в течение дня.

Некоторые участники исследования начали потреблять на 500 калорий меньше ежедневно после того, как нормализовали график сна.

Исследование не было направлено на потерю веса, но ученые заметили увеличение расходов калорий в течение двух недель после того, как участники изменили свой режим сна.

«Если здоровые привычки сна будут сохраняться в течение длительного времени, это приведет к потере избыточного веса. Многие люди настойчиво работают, чтобы найти способы снизить потребление калорий и похудеть, но просто более длительный сон может быть эффективным», — сказала доктор Эсра Тасали из центра сна Чикагского университета.

В исследовании приняли участие 80 взрослых в возрасте от 21 до 40 лет с индексом массы тела от 25 до 29,9, то есть у них был избыточный вес. Половине участников предоставили персональные консультации, направленные на увеличение продолжительности ночного сна.

Организаторы исследования не просили участников менять свой режим питания или физических упражнений. Все участники использовали специальные устройства, чтобы отслеживать продолжительность сна.

Предыдущие исследования показали, что дефицит сна может привести к увеличению веса за счет увеличения потребления пищи. Последнее исследование, опубликованное в Jama Internal Medicine, предполагает, что такой неприятный эффект можно изменить, если люди будут спать дольше.

«Большинство других исследований по этой теме продолжаются недолго, в течение нескольких дней. Они оценивают, сколько участники потребляют калорий из предложенной схемы питания. В нашем исследовании мы меняли график сна и позволяли участникам есть все, что они хотели, без контроля приемов еды», — объясняет Тасали.

Одним из наиболее интересных выводов исследования является то, что один сеанс консультаций по графику сна может изменить привычки людей настолько, чтобы увеличить продолжительность ночного сна.

«Мы просто научили каждого соблюдать гигиену сна и обсудили индивидуальный режим, предоставляя конкретные советы относительно изменений, которые участники могли бы внести, чтобы увеличить продолжительность сна», – отмечает Тасали.

Вы засыпаете за своим рабочим столом, даже после того, как, кажется, хорошо выспались ночью? Тогда у вас, наверное, такой же вопрос, как и у многих: сколько времени нужно спать и каким должен быть режим сна. Ответ на то, сколько часов нужно спать, очень неоднозначный, сказал доктор Радж Дасгупта из Университета Южной Калифорнии.

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