«Оккупанты используют фейки 2014 года» 1 19.02.2022, 20:24

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Главнокомандующий ВСУ прокомментировал «обстрелы территории РФ со стороны Украины».

Российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком, заявил 19 февраля в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, пишет gordnonua.com.

"Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что активно распространяемая в российских СМИ информация "является откровенной ложью и провокацией, ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году".

Залужный также опубликовал скриншоты нескольких сообщений российских СМИ, в том числе датированных 2014 годом.

"Фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122-мм снаряда в Ростовской области. Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, которые находятся на вооружении ВСУ", – объяснил он.

Залужный заявил, что "при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения".

ФСБ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России заявил, что стреляли с территории Украины. Один из взрывов якобы стал результатом использования системы "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

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