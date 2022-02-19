В Беларуси ветер валил деревья и срывал крыши 19.02.2022, 20:27

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Непогода затронула три области.

На 19 февраля в Беларуси был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. Непогода затронула Минскую, Гродненскую и Брестскую области страны, пишет zerkalo.io.

МЧС сообщает, что в Минской области сегодня порывы ветра достигали скорости в 24 метра в секунду. В Клецком районе повреждены 12 крыш, в населенных пунктах пропадало электричество, зафиксированы падения деревьев.

В Гродненской области порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Деревья падали на проезжую часть, на линию электропередач и, в одном случае, на легковой автомобиль. Электричество пропадало в восьми населенных пунктах.

В Брестской области спасатели выезжали на вызовы 13 раз. Ветер валил деревья, повредил крыши строений и два легковых автомобиля.

Фотографиями последствий непогоды в Минске поделились читатели. В Грушевке ветер повалил билборд, на улице Брестской с корнем вырвал дерево, а на улице Могилевской сорвал крышу с остановки.

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