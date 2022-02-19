Названа самая недооцененная криптовалюта прямо сейчас 3 19.02.2022, 20:51

1,502

Курс этой валюты недооценен примерно на 26%.

По данным аналитической платформы Santiment, стоимость криптовалюты Cardano (ADA) сейчас наиболее недооценена в период с марта 2020-го, пишет nv.ua.

Согласно индикатору соотношения рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) Santiment, курс Cardano недооценен примерно на 26%.

«Когда цена криптовалюты сравнивается с ее реальной стоимостью, коэффициент MVRV может использоваться для определения того, является ли цена актива разумной», — объяснил криптоаналитик Джордан Мейджор.

Данные по стоимости ADA подтвердил другой аналитик Али Мартинес, который заявил, что инвесторы Cardano находятся в средних убытках на уровне минус 26%, и криптовалюта «не была так недооценена с марта 2020 года».

По состоянию на 12:00 субботы 19 февраля ADA торгуют по 99 центов. Абсолютного максимума стоимости в $2,96 монета достигла третьего сентября.

Ранее сервис WhaleStats сообщал, что один из пользователей девятого февраля приобрел пять миллионов монет ADA за $6 млн.

В свою очередь, по данным IntoTheBlock инвесторы-миллионеры контролируют почти четверть всех монет Cardano (около 8,34 млрд из общего оборота в 33,57 млрд ADA).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».