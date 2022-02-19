Глава Пентагона: Россия готова нанести удар по Украине 2 19.02.2022, 20:57

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Фото: AFP

Ллойд Остин сравнил российские вооруженные силы со змеей.

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу сравнил российские вооруженные силы со змеей, готовящейся нанести удар по Украине после масштабного наращивания военной мощи, которое спровоцировало крупнейший кризис между Востоком и Западом со времен «холодной войны», передает «Голос Америки».

Остин, выступая во время поездки в Литву, сказал, что согласен с оценкой президента Джо Байдена о том, что Владимир Путин, судя по всему, принял решение организовать новое вторжение в Украину. Байден сказал об этом в пятницу.

«Они разворачиваются и теперь готовы нанести удар», – заявил Остин на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе перед переговорами с лидерами балтийских государств.

Остин, генерал армии в отставке, предупредил, что Москва может начать наступление на Украину в любое время, и перечислил виды военной силы, которую Россия сосредоточила и передислоцировала в районы, прилегающие к Украине.

«Учитывая мой предыдущий опыт, я могу сказать вам, что это именно то, что требуется для проведения атаки, и это то положение, в котором вам нужно быть для нападения», – сказал Остин.

Москва, которая сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у границы с Украиной и предъявляет требования в отношении своей безопасности к США и НАТО, отрицая, что у нее есть планы вторжения в соседнюю страну.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что, если Кремль захочет захватить Украину, Москва в следующий раз нацелится на страны Балтии и Польшу.

«Битва за Украину — это битва за Европу. Если он [Путин] не остановится на этом, он пойдет дальше», — сказал Ландсбергис, призвав военных стратегов в регионе перейти от попыток отговорить Россию от нападения к подготовке к защите от нее.

Остин пообещал, что Вашингтон поддержит своих балтийских союзников, но отказался говорить, ответит ли он на призыв Литвы о введении дополнительных войск.

«Я хочу, чтобы все в Литве, Эстонии и Латвии знали, и я хочу, чтобы президент Путин в Кремле знал, что Соединенные Штаты поддерживают наших союзников», — заявил Остин на пресс-конференции в Вильнюсе после переговоров с литовскими лидерами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после встречи с Остином: «Крайне важно укрепить региональную безопасность [стран Балтии] дополнительными войсками из Соединенных Штатов и ускорить сотрудничество в области военных закупок».

Начиная с 2019 года Соединенные Штаты размещают в Литве на ротационной основе около 500 военнослужащих, и в своем заявлении Науседа призвал Вашингтон сделать это размещение постоянным.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, который также встречался с Остином в Вильнюсе, сказал, что он попросил Соединенные Штаты направить истребители в страны

Балтии для защиты воздушной безопасности. Ни одно из балтийских государств не обладает собственными истребителями.

Начиная с 2004 года страны-союзники по блоку НАТО держат в регионе несколько самолетов, выполняющих попеременно миссии по патрулированию воздушного пространства.

Остин похвалил Литву за сопротивление давлению со стороны России, которая отправила десятки тысяч военнослужащих в Беларусь — соседнюю с Литвой страну — для участия в совместных учениях, которые должны завершиться в воскресенье.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна считает, что российские войска в Беларуси могут оставаться там в течение длительного периода времени.

«Мы можем с большой уверенностью сказать, что мы не увидим быстрого вывода [российских] войск, если вообще увидим», — сказала она журналистам.

Лукашенко встретился с Путиным в пятницу, заявив, что российские солдаты могут оставаться в стране «столько, сколько потребуется».

Шимоните сказала, что, если российские войска останутся, это может оказать давление на единственную наземную границу стран Балтии с Польшей и остальным Евросоюзом, узкую полосу земли между Беларусью и российской Калининградской областью, известную как Сувалкский коридор.

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