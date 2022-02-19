Что почем можно купить сейчас на Комаровском рынке? 19.02.2022, 21:04

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На рынке появилась клубника.

Зима подходит к концу, а значит, совсем скоро появится больше сезонных вкусностей на рынке. «Минск-Новости» заглянули на минскую Комаровку и выяснила, что почем продают сейчас на главном продовольственном рынке столицы.

Начинаем изучать цены с ягодной и фруктовой продукции. Греческая клубника на рынке не вызывает удивления, а вот цены на килограмм этой спелой ягодки — да. В одном месте ее продают за 45 рублей (1 кг), в другом — более привлекательная цена — 27,5 (500 г). Но когда начинаешь подсчитывать стоимость за целый килограмм, то цена не кажется такой уж «вкусной».

Продавцы предлагают и другие варианты летних ягод: голубика — 18 рублей, смородина — 20, ежевика — 25 (указана цена за 125 г).

Стоимость винограда зависит от страны, сорта и внешнего вида (мелкие, чуть подбитые или крупные, аккуратные). Цена стартует от 3,5 рубля и может доходить до немалых 25, но в среднем гроздья темных и зеленых ягод стоят 5–6 рублей за 1 кг. Гранат — до 10 рублей за кило, белорусская красавица клюква — 12, сладкая невяжущая хурма — до 25.

Оранжевые мандарины также привлекают внимание покупателей. Средняя цена — 4 рубля за 1 кг, хотя можно встретить варианты дороже или дешевле. Апельсины стоят по 6 рублей, хотя некоторые могут просить и в два раза больше за крупный цитрусовый плод. Богатый витамином С лимон — 6 рублей, киви — 7,5.

Яблоки в среднем стоят по 2 рубля. Цена на эти фрукты зависит от сорта и размера — можно найти варианты и за 1,5, и за 3,5. Например, «антоновка» стоит 2,5, «Алеся» — около 2, «ред чиф» — до 3. Бананы — 4 рубля за 1 кг, ананас и свити (гибрид помело с белым грейпфрутом) — 6, груша «Ксения» — 5,5. Одно манго может стоить и 15, и 35 рублей.

Продвигаемся к прилавкам с овощами. Помидоры продают сейчас за 3,5–8 рублей за кило. Можно найти и желтые томаты — они обойдутся примерно в 4–5 рублей. Сладкие черри стоят на рынке от 7 рублей. Огурцы имеют немаленькую разбежку в цене из-за своего вида: гладкие и длинные, к примеру, стоят до 7 рублей, а вот пупырчатые могут оценить и в 13, хотя у некоторых продавцов есть и более выгодные предложения.

Красные и желтые перцы продают сейчас на Комаровке по 5–6 рублей за 1 кг. Более крупные овощи могут стоить чуть дороже. Почти всегда рядом находятся баклажаны и кабачки, в среднем они по 7 рублей за кило.

На рынке также можно найти большой выбор картошки (до 2 рублей за 1 кг), крупную или мелкую морковь примерно за ту же цену, репчатый лук — от 1,55 до 2. Чеснок — до 30 рублей за 1 кг, редька — 2,5, имбирь — 15. Пучки зелени (петрушка, укроп, перья зеленого лука) – 1,5 за 100 г, столько же стоит килограмм свеклы. 100 г салата «айсберг» — рубль, «фризе» — 2,5, рукола — 7.

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