«За два участка боролись по 74 и 72 человека — это новый рекорд» 19.02.2022, 21:41

Стали известны итоги земельного аукциона в Минском районе.

Вчера состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Два лота — наделы в д. Звенячи Горанского сельсовета — вызвали настоящий ажиотаж, пишет realt.by.

На них претендовали по 74 и 72 заявителя. В практике проведения подобных аукционов Минским областным центром инвестиций и приватизации такого еще не было. До сегодняшнего дня рекордным оставалось количество заявок — 35. Но обо всем по порядку.

Всего на аукцион было выставлено 26 лотов. По одной заявке было подано на 5 участков, на один — заявлений не поступило. По всем остальным лотам прошли торги. На них в общей сложности претендовали 174 человека. Однако восемь заявителей не прошли регистрацию и не участвовали в торгах.

Самая настоящая борьба разгорелась за два первых лота — участки на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На первый было подано 75 заявлений (один не прошел регистрацию), на второй — 74 (два не прошли регистрацию). Оба надела насчитывают по 10 соток, оснащены всеми коммуникациями и были выставлены на аукцион за 7 700 и 8 239 рублей. В ходе торгов цены на лоты поднялись до 261 831 рубля, или 101 721 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона, и до 254 691 рубля, или 98 947 долларов США соответственно.

Деревня Звенячи находится в 23 километрах от МКАД в гродненском направлении недалеко от Ракова. Она небольшая. Через дорогу к ней примыкает коттеджный поселок, где на закрытой территории и расположены эти участки. В свое время под жилую застройку здесь было выделено порядка 30 наделов. Сегодня поселок имеет центральные водоснабжение и газ. Недалеко от деревни находится лес и протекает река Ислочь. Вот, пожалуй, и все достоинства участков.

Примерно в километре от деревни расположен поселок Звенячи, где участки также пользуются повышенным спросом. Например, по итогам прошлого года земельные наделы здесь уверенно заняли третью строчку в рейтинге по популярности. На один была подана 21 заявка, на второй — 22. В итоге они были проданы за 62 162 рубля, или 24 761 доллар США, и 56 511 рублей, или 22 510 долларов США, соответственно.

Отметим, что ни в деревне Звенячи, ни в поселке с одноименным названием нет никаких объектов социальной инфраструктуры, даже магазинов.

В Горанском сельсовете полагают, что такое большое количество заявок на участки в д. Звенячи на сегодняшнем аукционе обусловлено в основном их невысокой начальной ценой. Видимо, и редким, а возможно, и последним предложением в коттеджном поселке. В сельисполкоме рассказали, что пока никаких решений о продаже участков на аукционах не принималось.

Повышенным спросом пользовались на аукционе и участки в д. Жуковка Юзуфовского сельсовета. На этот раз сельсовет предлагал на торги 4 надела. На них претендовали от 14 до 29 человек. Такой высокий спрос на лоты, скорее всего, опять-таки обусловлен низкой начальной ценой, которая составила от 6 000 до 6 520 рублей. По самой высокой цене — за 95 179 рублей, или 36 977 долларов США, реализован лот № 24. На него претендовали 29 человек.

Напомним, что на прошлом аукционе 4 февраля цена на один участок в Жуковке в ходе торгов поднялась в 15,5 раза — с 6 100 рублей до 93 051 рубля.

Были на аукционе и дорогие предложения. Так, начальная цена на участок № 1 в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета составила 90 000 рублей. Надел насчитывает 11 соток и оснащен электричеством и газом. За него боролись два человека. Лот продан за 99 500 рублей, или 38 655 долларов США.

Семь заявок поступило на участок № 3, расположенном в новой коттеджной застройке на месте бывшего военного полигона на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар США.

Пять участков выставлял на аукцион Папернянский сельсовет: 1 — в д. Осово, 1- в д. Рахманьки, 1 — в д. Селюты и 2 — в аг. Семково. Наиболее высокие начальные цены были на наделы в Семково — 55 000 рублей (лот № 17) и 73 000 рублей (лот № 18). На них было подано по 2 (один участник не прошел регистрацию) и 5 заявлений соответственно. Лот № 18 реализован за 117 567 рублей, или 45 674 доллара США.

Итоги аукциона по остальным лотам смотрите в таблице:

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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