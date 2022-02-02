Империя опального Чижа продолжает рушиться 3 2.02.2022, 8:12

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На торги выставляют долю в фирме из группы компаний «Трайпл»

На торги на аукционной площадке «Белреализация» выставили долю в белорусско-багамском обществе «АкваТрайпл». Это следует из данных на сайте beltorgi.by. Должником, который владеет этим лотом, значится компания «Трайпл», ее сооснователь — опальный бизнесмен Юрий Чиж. «АкваТрайпл» занимается производством минеральных вод и других безалкогольных напитков. На торги выставлена доля в компании в размере 65%. Начальная стоимость лота — 3 миллиона 844 тысячи рублей.

Собственник этого имущества — компания «Трайпл», которая принадлежит опальному бизнесмену Юрию Чижу. Ранее он был приближен к Александру Лукашенко, однако позже к нему возникли вопросы со стороны силовиков.

Напомним, в Экономическом суде Минска на 30 июня запланировали очередное заседание по делу об экономической несостоятельности компании «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. Информация об этом появилась в расписании суда. На заседании собираются рассмотреть отчет антикризисного управляющего о санации (проще говоря, оздоровлении, которое может помочь избежать банкротства). Напомним, в июле прошлого года компанию через суд признали экономически несостоятельной и приняли решение о ее санации. Это стало возможным после того, как провели финансово-экономическую экспертизу компании.

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