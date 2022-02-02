Медики подсчитали, во сколько раз у непривитых выше шанс попасть в больницу с COVID-19 5 2.02.2022, 8:16

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иллюстрационное фото

Цифра впечатляет.

Невакцинированные люди рискуют оказаться в больнице с коронавирусной инфекцией в 23 раза чаще, чем те, кто получил дополнительную третью прививку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Показатели госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также выше в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации.

Кроме того, госпитализация в отделения интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные исходы по-прежнему чаще встречались среди непривитых.

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