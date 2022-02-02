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«Газпром» впервые за 43 дня забронировал прокачку газа через Беларусь

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  • 2.02.2022, 8:31
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«Газпром» впервые за 43 дня забронировал прокачку газа через Беларусь
фото: РИА НОВОСТИ

«Голубое топливо» пошло по трубе сегодня в полночь.

«Газпром» спустя 43 дня впервые забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», следует из данных платформы GSA Platform, пишет ТАСС.

Газ объемом 12,5 млн куб. м пойдет по трубе в период с 00.00 до 08.00 2 февраля.

Напомним, «Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.

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