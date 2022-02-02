«Газпром» впервые за 43 дня забронировал прокачку газа через Беларусь

«Газпром» впервые за 43 дня забронировал прокачку газа через Беларусь2
- 2.02.2022, 8:31
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«Голубое топливо» пошло по трубе сегодня в полночь.
«Газпром» спустя 43 дня впервые забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», следует из данных платформы GSA Platform, пишет ТАСС.
Газ объемом 12,5 млн куб. м пойдет по трубе в период с 00.00 до 08.00 2 февраля.
Напомним, «Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии.