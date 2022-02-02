На севере Китая ученые нашли необычные золотые украшения 2 2.02.2022, 9:14

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Эти предметы подчеркивали высокое социальное положение их владельцев.

Китайские археологи изучили золотые бляшки в зверином стиле, обнаруженные в одном погребении могильника Сигоу в Синьцзяне, пишет nv.ua.

Оказалось, что 12 артефактов в форме крадущихся тигров и 14 — в форме бараньих голов были изготовлены одним мастером с помощью пресс-форм в IV—II веках до нашей эры, рассказали археологи.

По мнению ученых, эти предметы подчеркивали высокое социальное положение их владельцев, которые принадлежали к пазырыкской археологической культуре раннего железного века (VI-III века до нашей эры) и относились к правящей верхушке.

Более 150 лет исследователи изучают эту культуру, которая относится к скифской культурно-исторической общности. Круг этих культур объединяет так называемая «скифская триада»: схожее вооружение, элементы конского снаряжения и так называемый звериный стиль искусства.

Памятники пазырыкской культуры в основном сосредоточены на территории Горного Алтая в РФ. Однако поселения и могильники пазырыкцев известны и за пределами России — в Казахстане, Монголии и Китае.

Янь Лю совместно с коллегами из Северо-западного политехнического университета исследовала артефакты из золота, обнаруженные в ходе раскопок могильника Сигоу. Они были найдены в погребении-1, которое представляло собой деревянную гробницу, находившуюся под насыпью из камней. Помимо человеческих останков, в погребальном сооружении находились кости лошади, четыре керамических сосуда, 133 предмета из золота, 100 бусин из стекла и сердолика. Кроме того, рядом с лошадью и внутри самой гробницы лежали кусочки золотой фольги, которые, похоже, использовались в качестве украшений.

По мнению ученых, самыми примечательными артефактами оказались 12 бляшек в форме крадущихся тигров, изображенных в профиль, которые были изготовлены из тонких золотых листов (толщина около 0,08−0,35 миллиметра). Другая серия находок представляет собой 14 бляшек в форме бараньих голов. На этих артефактах ученые обнаружили крошечные отверстия, указывающие на то, что изначально они прикреплялись к ткани или коже.

Радиоуглеродный анализ останков человека и лошади показал, что это погребение относится к III—II вв.екам до нашей эры, в то время как некоторые находки могли быть изготовлены еще несколько раньше — в IV—III вв.еках до нашей эры. Ученые отметили, что похожие находки были сделаны в могильниках в провинции Ганьсу.

Микроскопическое исследование находок из могильника Сигоу показало, что однотипные украшения были изготовлены с помощью одной и той же формы или матрицы. Похоже, древние ювелиры работали в технике похожей на басму, то есть тиснили на тонком листовом металле, после чего шлифовали внешнюю поверхность вырезанных изделий.

Ученые пришли к выводу, что украшения в виде тигров и баранов были сделаны одним и тем же человеком.

Химический анализ показал, что артефакты из могильника Сигоу отличались по элементному составу от находок с памятников Мацзяюань и Люпин. Так, первые содержали 92,4−95,8 процента золота и 4,2−7 процентов серебра без примеси меди. В то время как артефакты из других могильников содержали или примесь меди, или большее количество серебра.

Археологи подчеркнули, что подобные золотые артефакты были найдены только в богатейших гробницах, которые принадлежали правящей верхушке Северо-Западного Китая того времени.

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