Глава правительства Шотландии призвала бороться с российскими олигархами в Лондоне 2 2.02.2022, 9:19

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Никола Стерджен

Фото: AP

Контроль над российскими деньгами в Британии позволит сдерживать Путина.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться с коррупционным влиянием российских олигархов в Лондоне. Ее статья опубликована в британской газете The Guardian.

Материал политика озаглавлен "Неспособность Британии взять под контроль российские грязные деньги поспособствовала атаке Путина". В тексте Стерджен заявляет, что состояния российских элит размещены за границей, однако санкции против них готовятся "вялые и неэффективные".

Говоря про кризис вокруг Украины и возможную атаку России на нее, Стерджен пишет, что нельзя закрывать глаза на обстоятельства, которые привели к этому кризису. "В том числе – на то, что капитал с прямыми связями с режимом Путина процветает в Великобритании, часто с минимальным вниманием к его происхождению, или к влиянию, который он оказывает на наше общество".

В статье напоминается об обвинениях в финансировании правящей в Великобритании Консервативной партии со стороны россиян, имеющих связи с Кремлем. Стерджен призвала Джонсона "восстановить пошатнувшуюся репутацию своего правительства", приняв меры в отношении российского финансирования Консервативной партии и "влияния "Лондонграда" (так в Великобритании называют богатых представителей российской диаспоры) на деятельность в Великобритании".

Колонка в The Guardian опубликована на фоне визита Джонсона в Киев во вторник, 1 февраля. Премьер-министр Великобритании заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что дальнейшее вторжение на территорию Украины стало бы для Путина поражением, а для России и мира – "военной катастрофой". Кроме того, во вторник Украина анонсировала расширение сотрудничества с Великобританией и Польшей.

В среду у Джонсона запланирован телефонный разговор с Путиным. В субботу канцелярия премьер-министра распространила заявление, что перед главой МИД королевства Лиз Трасс и министром обороны Беном Уоллесом поставлена задача "улучшить отношения с Москвой".

Стерджен — последовательный критик лондонской политики. Ее партия добивается проведения нового референдума о независимости Шотландии. Против этого резко выступает Джонсон.

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