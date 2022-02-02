«Если ветра нету, так возле наших домов копоть стоит» 2 2.02.2022, 9:28

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Как живут две урбанизированные деревни в паре километров от МКАД.

Аккурат за автомобильным рынком в Малиновке спрятались две небольшие деревни — Богатырево и Озерцо. От кольцевой и многоэтажек с минской пропиской до сельской пасторали — рукой подать: всего 4 километра. Правда, за последние десятилетия две деревни заметно урбанизировались, приросли многоквартирными жилыми комплексами, обзавелись общим хозяйством и, в принципе, слились в один населенный пункт.

Журналисты realt.by побывали в Озерце-Богатырево, пообщались с местными жителями и узнали, сколько тут стоит жилье.

От центра Минска до юго-западных пригородов столицы добираемся легко. Сначала едем по проспекту Дзержинского, потом немного по МКАД, затем в районе нового ТЦ DiaMond City сворачиваем налево, и, не успевая ощутить загородный дух, паркуемся перед десятиэтажками Богатырево. Будто и не выезжали из Минска.

К слову, вопросов с транспортом в Озерцо и Богатырево нет. «До города», как тут говорят, ходят маршрутки и автобусы. К примеру, за 10 минут и полтора рубля можно без проблем добраться до станции метро «Малиновка» на маршрутке 1111, возящей пассажиров из Озерца в Боровляны. Такая же поездка, но на такси, будет стоить около 5 рублей. Кроме того, тут есть автобусы под номерами 150 и 170Э, а также маршрутки 1277 и 1026.

Мы же идем гулять по деревне. Асфальт, дворы со шлагбаумами и яркие детские площадки — это, конечно, не бабушкины хатки с сараями да козами. Пять панельных домов по 9 и 10 этажей выросли на улице Полесской около 10 лет назад.

Сегодня во дворах панелек — ничего необычного. Много снега (как и везде), автомобильные парковки, ветер и мало людей. Замечаем молодую бабушку с внучкой. Спешим пообщаться. Оказывается, Оксана приехала сюда в гости к дочери.

− Дети тут живут уже три года. Когда въезжали, очень не хватало магазинов. Тогда рядом еще не было «Даймонда», «Санты», только ларечек один стоял. Теперь стало гораздо лучше, очень удобно. Дорогу сделали — это тоже хорошо. Но самое главное, чего пока не хватает, это поликлиники. Да, тут есть амбулатория, но это — совсем маленький деревенский домик. В садик старший внук сейчас ходит возле дома, но около года или двух нам пришлось постоять в очереди. Пока ждали места, приходилось возить его в Малиновку. Младшая внучка, надеюсь, уже сразу здесь пойдет. Садик тут неплохой, но группы переполнены, это, конечно, минус. Сюда переехало много молодых семей и вопрос школ-садиков для многих первостепенный.

— А с транспортом как? Добираться сложно?

− Я живу в Уручье и езжу на маршрутке, сейчас пустили «четыре единички», мне очень удобно. А вот что касается 150-го автобуса, хотелось бы, чтобы он ходил почаще, а не раз в три часа. Вообще, когда заселялись, опасения были, а теперь район обживается.

За многоэтажками уже и не видно признаков деревни, а тем не менее — они есть. Улицы с частными домами расположились по обе стороны дороги. Среди индивидуальных построек — в основном разнообразные коттеджи разных годов и архитектурных стилей, а вот обычные сельские домики встречаются совсем нечасто.

Мы же продолжаем исследовать местность. Вот прямо у дороги расположился большой магазин «Санта». Кстати, он открылся в Озерце совсем недавно (в сентябре прошлого года), и сразу же повысил виртуальный статус деревни на несколько пунктов. Согласимся, новый супермаркет у дома — это удобно. Рядом с магазином находится и тот самый единственный детский садик, в который сложно попасть.

Едем дальше и попадаем в самый центр двух деревень. Тут и магазин, и аптека, и церковь (Храм в честь Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии), и школа, и какая-то большая стройка.

Подходим поближе и искренне радуемся за жителей Озерца и Богатырево. Здесь на улице Центральной (продолжение Полесской) с прошлого года возводится новая поликлиника. Находим информацию, что учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Ввод объекта в эксплуатацию, судя па паспорту объекта, намечен на этот год.

Пока же в агрогородке продолжает работать амбулатория, где ведут прием терапевты и педиатр, также тут есть лаборатория. Если же жителям деревень необходимы консультации узких специалистов, то приходится ехать в Боровляны.

Обращаем внимание на местную озерцовскую школу — она довольно массивная и видимо, не так давно отремонтирована. Дети тут учатся в две смены.

Помотавшись по центру, перемещаемся в самый новый квартал Озерца — жилой комплекс с одноименным названием. Пять малоэтажных домов комфорт-класса появились здесь в 2017−19-м годах. Строила коммерческое жилье на краю колхозного поля компания «СтройИнфоКонсалт». На старте проекта стоимость квадратного метра тут составляла от 750 до 900 долларов. Сегодня все дома комплекса сданы и заселены.

Попав в один из дворов, обращаем внимание на необычные детали − каменные скамейки, ажурные кованые перила, стильные фонари, профессиональное граффити. Да уж, деревня умеет удивлять.

На первых этажах домов замечаем разнообразные инфраструктурные объекты. Тут и пицца, и фитнес, и одежда, и отделение почты.

Возле нового ЖК встречаем женщину средних лет. Сюда она пришла в магазин, а сама с семьей живет в частном доме. Говорит, что в Озерце все неплохо за исключением некоторых моментов. Так, она обращает внимание на большое количество разнообразных СТО, работающих в частном секторе. Возможно, сказывается близость авторынка, но в теплую погоду рев моторов и шум от работающих инструментов доносится чуть ли не от каждого гаража.

− Сейчас зимой это не так заметно, а летом, если ветра нету, так возле наших домов копоть стоит, − говорит женщина.

Что сейчас продается в Озерце?

В том самом красивом ЖК «Озерцо» сейчас продается две однокомнатные квартиры. Так, 40-метровую квартиру с современным ремонтом можно приобрести за 55 тысяч долларов, а 41-метровое жилье — за 57,5 тысячи долларов.

Гораздо больше квартир продается в панельных домах в Богатырево. К примеру, 42-метровую однушку можно приобрести за 46 тысяч долларов, а вот эту 80-метровую трешку — за 88 тысяч долларов.

Что касается настоящего загородного жилья, то в нашей базе мы нашли этот двухуровневый коттедж за 190 тысяч долларов.

Есть еще вот такой недостроенный объект за 115 тысяч долларов.

И вот этот шикарный дом с баней за 380 тысяч долларов.

К слову, для многих минчан Озерцо — это еще и название этнографического комплекса, который находится неподалеку. В Музей народной архитектуры и быта можно прийти на экскурсию или просто прогуляться. У белорусского скансена интересная экспозиция, большущая территория (здесь часто снимается кино), а по выходным и праздникам тут часто проводят разные любопытные мероприятия. Еще одна аттракция поблизости — это усадьба-музей «Стары Менск» в Городище.

Помимо музеев, жителей Озерца и Богатырево, круглогодично радует река Птичь и Волковичское водохранилище. До близлежащих водоемов можно доехать на автомобиле или велосипеде.

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