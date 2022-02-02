Парламент Казахстана принял очередной антиназарбаевский закон 4 2.02.2022, 9:29

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У елбасы стало еще меньше полномочий.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял законодательные поправки, отменяющие необходимость согласования с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внутренней и внешней политики. Трансляция заседания велась на YouTube палаты.

Поправку в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики» предложила верхняя палата парламента (Сенат) 27 января. Таким образом, закон считается принятым парламентом и будет направлен на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Статус елбасы закреплен в законе, принятом в 2000 году, а необходимость согласования с ним госполитики закреплена поправками 2010 года.

Одновременно с этим принятый конституционный закон предусматривает изменения в статью закона «О первом президенте», согласно которым Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совет безопасности страны. Назарбаев передал полномочия главы АНК Токаеву в 2021 году, поста главы Совета безопасности он лишился во время протестов.

Первому президенту, согласно поправкам, которые были опубликованы 20 января, сохранят право входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте.

В Казахстане 2 января из-за повышения цен на газ начались массовые протесты. Они быстро распространились по всей стране и переросли в силовые столкновения. Самые ожесточенные стычки шли в бывшей столице страны Алматы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. После произошедшего в стране начались перестановки на руководящих постах в органах власти и крупных компаниях.

18 января Назарбаев впервые после протестов появился на публике. Он назвал себя «пенсионером» и заявил, что январские протесты и беспорядки в стране стали «атакой на Казахстан» с целью разрушить «устои государства».

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