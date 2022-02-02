«Беларуськалий» заставят делиться выручкой с россиянами? 6 2.02.2022, 11:47

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Эксперт — о последствиях прекращения транзита белорусских удобрений через Литву.

С 1 февраля Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений. На фоне заявлений Минска о том, что страна «ничего не потеряла» из-за действий Вильнюса, российские СМИ сообщают обратное.

По данным «Коммерсанта», прокладка транзитного маршрута через Россию выглядит невозможной — из-за отсутствия свободных мощностей в портах, а также из-за страха российских компаний попасть под вторичные санкции.

Что будет с белорусским калием и какой эффект можно ожидать от ответных действий Минска, «Филину» рассказал cтарший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, вопрос не в том, кому продать калий, а как доставить товар — хоть в Китай, хоть в Бразилию:

— Пекин официально не отказывался от покупки белорусского калия. Вопрос, как он туда попадет.

Вадим Иосуб напомнил, что летом прошлого года, как только пошли разговоры о санкциях, обсуждался вариант транзита через Санкт-Петербург:

— И тогда же прозвучали заявления о том, что теоретически возможность перевалки калия есть, но нет свободных мощностей, так как они задействованы для перевалки удобрений «Уралкалия». Тут же появились идеи построить там новый терминал, но это инвестиции в миллиарды долларов и сроки строительства, наверное, не один год. Если, конечно, это будет кому-то интересно.

Собеседник «Филина» подчеркнул, что кроме проблемы физической доставки удобрений в пункты назначения ситуацию могут усугублять вторичные санкции.

— Литва отказалась от транзита не из-за европейских, а из-за вторичных американских санкций. Такие же опасения могут быть и у российских фирм и предприятий, которые теоретически могли бы участвовать в перевозке белорусского калия железнодорожным транспортом и в перевалке в Санкт-Петербурге.

Говоря о возможных потерях от прекращения транзита, эксперт отметил, что вариант полной потери экспорта калийных удобрений вряд ли вероятен:

— Вполне возможны схемы, когда российские структуры (или из других юрисдикций, наверняка не западных) будут напрямую в Беларуси покупать удобрения и искать возможности транспортировать их через Россию. Если не через балтийские порты, то через Архангельск, например. Хотя не исключены и попытки провезти калий под видом своего через литовские порты.

По словам Иосуба, пока рано говорить о том, какой из вариантов в итоге будет использован. Отмена транзита через Литву не приведет к полному обнулению экспорта белорусского калия, но серьезно повлияет на размер маржи:

— Использование различных схем, услуг фирм-прокладок и посредников предполагает необходимость делиться существенной частью той прибыли, которую ранее полностью получал «Беларуськалий». Это ударит по валютным поступлениям в бюджет, которых у нас не так и много.

По словам Вадима Иосуба, отдельного упоминания достойна история строительства российским олигархом Михаилом Гуцериевым Нежинского горно-обогатительного комбината под Любанью, который не раз успели назвать конкурентом «Беларуськалия».

— Под это были получены китайские кредиты. И если не ошибаюсь, эти кредиты получались под гарантии белорусского правительства. С лета прошлого года там практически ничего не делается. Возможно, белорусскому бюджету придется возвращать эти кредиты. Как это будет происходить, пока не очень понятно.

Каким будет ответ Минска литовцам и поддержит ли его в этом Москва, как грозил накануне Александр Лукашенко?

— На самом деле, не очень понятно, зачем России это делать. Достаточно вспомнить, что, когда дело доходит до санкций, Минск и Москва оказываются сами по себе. Когда на Россию странами Европы налагались санкции, и когда она в ответ вводила контрмеры, Беларусь к этому никогда автоматом не присоединялась. Более того, пыталась извлечь из этого выгоду в виде поставок «белорусских» яблок, апельсинов и рыбы, — отметил собеседник «Филина».

Эксперт напомнил о недавней ситуации, когда Беларусь угрожала перекрыть транзит через белорусско-польскую границу. Такие заявления могут привести к тому, что Россия и Китай, которые активно торгуют с Западной Европой, перестанут рассматривать транзит через белорусскую территорию, как стабильный:

— Я думаю, что Москва заинтересована в диверсификации каких-то маршрутов в Европу с учетом того, что белорусский транзит перестает быть надежным. Поэтому вряд ли Россия присоединится к возможной белорусской блокаде Литвы.

Если же Минску придется осуществлять свои угрозы в одиночку, то литовскому транзиту это вряд ли нанесет смертельные раны, считает экономист:

— Варианты есть: в Россию Литва может поставлять грузы через Латвию. У нее есть граница с Польшей, что дает возможность ездить в обход Беларуси в Украину.

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