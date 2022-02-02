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Мнение: Лукашенко дошел до безумства

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  • 2.02.2022, 9:43
  • 26,938
Мнение: Лукашенко дошел до безумства
фото: anadolu agency

Узурпатор сейчас — в состоянии загнанной лошади.

Лукашенко слишком увлекся и дошел до безумства. Минск действительно находится во внутренней ловушке постоянной дилеммы многовекторности. Пользуясь подачками Москвы, Лукашенко начал необратимый процесс саморазрушения. Вместо одного резкого "среза" власти, ее придется рубить по частям. Ампутация власти - это болезненный процесс, но его гораздо труднее пережить, когда власть начинает гнить и приходится отсекать по сантиметру в месяц, пишет телеграм-канал CYNIC.

Суть вот в чем: связав себя с Востоком, Лукашенко оторвал вторую ногу от Запада. Это проблематично, потому что теперь нет точки баланса и фиксации - приходится искать равновесие только одной ногой, а вторую отверг даже Китай, не вписав друга в "почетный список" открывателей Олимпиады.

Загнанных лошадей пристреливают…

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