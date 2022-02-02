Капитуляция Кремля 7 Александр Коваленко, sprotyv.info

2.02.2022, 9:51

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фото: bloomberg

Путин отдает Китаю Дальний Восток?

Начиная с октября 2021 года, Россия планомерно перебрасывает войска к границе с Украиной. На сегодняшний день численность личного состава ВС РФ сосредоточенного у границ с Украиной превышает 130 тыс человек, а так же тысячи единиц техники разного типа и назначения.

Подобного рода переброска вызвала соответствующую реакцию в странах Запада, увидевших в ней прямую угрозу не только Украине, но и Европе, а в России стала поводом для культивации ура-патриотических настроений. Однако данные действия для России оказались крайне бесполезными и даже более того – нанесли больше вреда, чем принесли пользы.

Прежде всего, созданием подобной угрозы Россия пыталась добиться у НАТО и непосредственно США, целого ряда уступок по важным для нее геополитическим вопросам. Но ни в одном из вопросов она этих уступок не добилась. То есть, весь этот цирк с переброской войск оказался совершенно бессмысленным в дипломатическом и геополитическом разрезе.

Кроме того, Россия от стран Запада получила обратный эффект, а именно:

-всестороннюю поддержку Украины политически, финансово и вооружением;

-концентрацию войск НАТО в странах, для которых риск российского вторжения крайне велик;

-серьезный удар по экономике и угрозу введения очередных, более сокрушительных санкций;

Но, что самое главное, концентрация российских войск у границ с Украиной не только не принесла сколь-нибудь значимых результатов, нанесла удар по бюджету и экономике России, катализировала действия и сосредоточенность НАТО, но и оголила ряд российских рубежей.

Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.

Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.

То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет.

То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны на Дальний восток, прикрывая этот обмен некой арендой. То есть, мирно отдает территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путем отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.

И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как “договором аренды тысячелетия!”

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко sprotyv.info

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