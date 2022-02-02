Американская разведка показала лагерь российских войск под Осиповичами 14 2.02.2022, 10:05

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Кадры были сделаны со спутника.

В Беларуси военные РФ завершили развертывание полевого лагеря на полигоне Брестский в Беларуси. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что в полевом лагере возведены «все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты», пишет telegraf.by.

Кроме того, в полевом лагере оборудованы и действуют объекты банно-прачечного и культурно-досугового обслуживания личного состава, места психологической разгрузки, площадки для занятия спортом и отработки элементов боевой подготовки.

Также в районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Во время учений, согласно официальным заявлениям, на первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание «в кратчайшие сроки» группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

«В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», — сообщили в Минобороны РФ.

А в США компания Maxar показала спутниковые снимки российского лагеря под белорусскими Осиповичами в Могилевской области.

Компания Maxar обеспечивает 90% геопространственной разведки, используемой правительством США для обеспечения национальной безопасности и обеспечения безопасности войск на местах.

Полигон «Репище», на котором расположены российские «Искандеры», находится в Могилевской области, рядом с райцентром Осиповичи.

«Искандеры» могут поражать цели, расположенные на расстоянии 500 км. Таким образом, в радиусе действия расположенных на полигоне «Репище» ракетных комплексов оказывается почти вся территория Латвии и Литвы, а также территория Польши вплоть до Варшавы, сообщает Цензор.

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