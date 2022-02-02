Картошка в Беларуси подорожала сильнее икры 5 2.02.2022, 10:16

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Подробный разбор продуктовой инфляции.

На прошлой неделе мы разбирались с рекордсменом по росту цены за год – белокочанной капустой. Но инфляция складывается из цен на разные товары, и по традиции сильнее всего кусают наши кошельки именно продуктовые расходы. Максимально подробно посмотрели, какие продукты больше всего дорожали, а какие, наоборот, стали дешевле в 2021 году. За основу журналисты myfin.by брали данные Белстата, а вы можете сравнить их с чеками из своих магазинов.

Не капустой единой. Что больше всего изменилось в цене?

Прошлый год выдался аномальным – доллар в январе стоил дороже, чем в декабре. Значит, нет повода сказать «деньги дешевеют – все дорожает». Вместе с тем, инфляция почти в два раза обогнала прогнозы. Вот два десятка наиболее подорожавших продуктов.

А вот эти продукты более всего подешевели:

Бросается в глаза, что 7 из 10 особо подорожавших товаров, как правило, отечественные и повседневного спроса. Среди подешевевших более половины – результаты глубокой переработки: консервы, тушенка, коньяк, вино. И в этой категории больше шансов встретить импортный товар, даже если это яблоки.

Гарнир: в лидерах – картошка и гречка

Выгоднее всего в прошлом году было заниматься выпечкой, а на гарнир использовать перловку: здесь рост цен был не самый значительный. Чего не скажешь о популярной в народе картошке и полезной гречке.

Более всего поражает картошка – рост с 0,89 руб. в январе до 1,37 руб. в декабре. Товар отчасти сезонный, график изменения цены картофеля в 2021 году вышел таким:

Рост цены в июне понятен: в статистику попала молодая картошка, но и осенний рост весьма значительный.

Гречка дорожает не в первый раз, в прошлые годы случался дефицит с ростом цены в разы. Сейчас подъем плавный:

Хлеб и батон

Без этих покупок обходится редкий поход в магазин. И вот как изменились цены в хлебобулочных отделах по версии статистики.

В мясных отделах значительнее всего изменились ценники на птицу: полуфабрикаты прибавили больше четверти, а курятина подорожала сильнее бескостной свинины.

Группа продуктов Изменение, %

Полуфабрикаты из мяса птицы 29

Как видим, сильнее дорожали активно потребляемые продукты: птица, свинина, сало, а потом уже менее полезные колбасы и пельмени. В обычном рационе эти продукты стоят больше, чем фрукты, овощи и гарниры. Как второе блюдо в столовой: 80% цены приходится на котлету, остальное – на гарнир и соус. Может быть, это первое объяснение шоку от роста цен на продукты? Изменение цены бананов в любую сторону вряд ли критично, а вот окорочка и сало для кошелька и общественного мнения чувствительней.

Тоже заметно, что медленнее дорожают продукты с большей глубиной переработки. Возможно, предприятия в силах удешевить процесс производства или снижают рентабельность. Однако говядина с костями за 2021 год даже подешевела на 1%. Правда, бескостная говядина все-таки выросла в цене на 13%.

Лидеры по росту цен в рыбном отделе – икра и селедка

А вот мороженая рыба даже стала чуть дешевле. Заметили?

Теперь заглянем в молочный отдел, а также не забудем про яйца. Десяток яиц за 2021 год подорожал в среднем на 3%. С молочкой все интереснее: если не считать сухие молочные смеси, то в лидерах оказался тот продукт, который мы часто забрасываем в корзину в последний момент и не думаем, что это сильно повлияет на итоговый чек. Речь про глазированные сырки.

Практически все товары этого списка отечественные, кое-что контролируется государством, например, значительная доля молока. Однако молоко подорожало на 13%, а твердые сыры почему-то нет.

Фрукты и овощи: ценник на бананы застыл

Эти категории особенно интересны тем, что значительная часть фруктов импортная, но белорусских овощей в магазинах все-таки много.

Начнем с фруктов:

А теперь пройдемся по овощам:

На 21% подешевел привозной виноград, не сдвинулись с места бананы. Зато традиционно отечественные категории буквально взлетели: капуста почти в три раза, свекла и морковка – примерно в 1,5 раза.

Да, вначале лета был пик, но осеннее снижение весьма слабое.

«Излишества нехорошие»: алкоголь, сигареты и сладости

Конфеты и сигареты путать не следует, но все это вместе с алкоголем – товары для удовольствия. В раздел социально значимых включают только сахар, цены прочих товаров официально и жестко не регулируются. Посмотрим, что стало с ними в 2021 году.

Алкоголь и сигареты.

Пожалуй, самая уравновешенная категория. Подорожали сигареты, но они давно имеют тенденцию планово расти в цене. Водка потребителей не огорчает, в цене почти не растет. Виноградное крепленое вино и коньяк дешевеют, но связано ли это с подешевевшим виноградом – не ясно.

Кондитерские изделия, сахар, кофе, чай, напитки и прочее:

Что ж, лидер подорожания в лице майонеза – тоже повод пересмотреть свое меню и меньше тратить на вредные продукты.

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