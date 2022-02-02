На политзаключенного Евгения Афнагеля оказывается давление в колонии 2.02.2022, 11:40

3,858

Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Одного из лидеров белорусской оппозиции помещают в ШИЗО и лишили длительного свидания.

Правозащитникам стало известно, что на политзаключенного активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля в Новополоцкой колонии оказывается давление, сообщает "Весна-96"

19 января Евгения забросили в штрафной изолятор на 10 суток. После выхода Евгений Афнагель сообщил, что ему угрожают снова посадить в ШИЗО. Причины, по которым политзаключенного наказывают сутками в ШИЗО — неизвестны. Кроме этого, администрация колонии лишила Евгения Афнагеля длительного свидания.

Напомним, координатора "Европейской Беларуси" 25 мая приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Суд над Павлом Северинцем и активистами "Европейской Беларуси" проходил в закрытом режиме.

Поддержать Евгения Афнагеля можно письмами солидарности: ИК №1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».