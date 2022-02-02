Андрей Макаревич — российским властям: Устройте маневры в Сибири! 5 2.02.2022, 10:39

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Андрей Макаревич

Известный музыкант рассказал о письме, которое подписал в числе многих сторонников мира.

Российские правозащитники, политики и творческие люди подписали заявление сторонников мира против Партии войны в российском руководстве.

Они требуют предотвратить возможные военные действия по вторжению в Украину. Заявление уже подписали более двух тысяч человек.

Одним из подписавших стал известный музыкант Андрей Макаревич.

— Я привык всю жизнь заниматься чем-то, что от меня зависит. И совершенно ужасно ощущать себя каким-то беспомощным человеком, от которого ничего не зависит в происходящем вокруг, — сказал лидер «Машины времени» в эфире «Дождя», назвав Партией войны сегодняшнюю власть в России.

При этом артист отметил, что не верит публичным заявлениям чиновников о том, что они не хотят войны.

— Я бы очень хотел, чтобы у нашей власти и у президента был огромный кредит доверия. Но, скажите, откуда ему взяться, когда совсем непродолжительное время назад на весь мир заявили, что Россия никогда не нарушит государственной целостности Украины, а через две недели мы забрали Крым?!

После этого нам говорят, что наших военных в Крыму не было и нет, а через две недели сообщают — были и есть. Почему мы должны верить сегодня? Завтра нам расскажут, что группа украинских националистов нарушила государственную границу, вторглась на территорию России, и мы вынуждены ответить, — не исключил Макаревич.

Общественный деятель выразил надежду на благоразумие людей, от которых зависит вопрос сохранения мира:

— Я, может быть, наивный и аполитичный человек, но продолжаю считать, что ни один нормальный человек на земле войны хотеть не может: ни президент, ни врач, ни солдат, ни слесарь — никто. Я не знаю, что происходит в головах у тех, кто сегодня распоряжается этой ситуацией.

Но если нас уверяют, что все так хорошо и мы никого не пугаем, так какого, извините, хрена, мы согнали столько войск к границе? У нас огромная страна — ну, устройте маневры в Сибири!

Я просто надеюсь до последнего момента, что все-таки разум возобладает. Иногда так и происходит.

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