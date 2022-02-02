В прошлом году гражданство РФ получили в пять раз больше белорусов, чем до 2020-го 8 2.02.2022, 10:43

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Также произошел взрывной рост числа выдаваемых белорусам в России видов на жительство.

Количество белорусов, уезжающих в Россию на постоянное место жительства, резко выросло в прошедшем 2021 году. Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовало Министерство внутренних дел РФ.

Опубликованный документ называется «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2021 года с распределением по странам и регионам». Из него можно узнать, сколько приезжих из каких стран за год встали на учет в РФ, получили разрешение на проживание или работу, вид на жительство, гражданство и так далее.

Так, за 2021 год на миграционный учет в России было поставлено 466,3 тыс. граждан Беларуси, из них с целью учебы въехали 10,5 тыс., работы — 39,7 тыс. Снято с миграционного учета было 386,4 тыс. белорусов. Вид на жительство за год получили 23 тыс. белорусов, а всего на конец года действительные виды на жительство РФ имели 32,5 тыс. белорусов. Гражданство России за год получили 24,5 тыс. белорусов.

Без сравнения с предыдущими периодами оценить значение этих цифр сложно. Мы нашли аналогичные статистические документы МВД РФ за предыдущие годы, начиная с 2017-го. Для наглядности данные собраны в таблице.

Таким образом, можно заметить, что в предыдущие годы количество белорусов, получающих гражданство РФ, росло постепенно, но в 2020 их стало вдвое больше, чем годом ранее, а в 2021-м — еще почти в 2,4 раза больше, рост составил 237%. А за два года число выросло почти в пять раз. Также в 2021 году произошел взрывной рост числа выдаваемых белорусам в РФ видов на жительство — их стало в два раза больше, чем в 2020-м, хотя все предыдущие годы число изменялось незначительно.

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