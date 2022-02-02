Как ассиметричные ответы режима бьют по белорусской экономике 2.02.2022, 11:03

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Запрет баночек из-под Nivea впечатлил лишь внутренний рынок.

Накануне госдепартамент США объявил об эвакуации из Минска членов семей дипломатов. А еще рекомендовал свои гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. Главная причина — произвольное применение законов и возможность задержания.

— И вот что ты мне ни говори, а я сильно подозреваю, что успехи альтернативной белорусской дипломатии на нейтральном швейцарском направлении, сыграли в этих рекомендациях не последнюю роль, — пишет автор канала «Письма к дочери».

Потому что после того, как белорусские власти принудили Швейцарию к дипломатическому диалогу у них, может появиться соблазн повторить этот опыт. И как я понимаю, госдепартамент США опасается, что гражданина США в Беларуси могут арестовать в рамках программы принудительной дипломатии.

И, получается, что международная репутация белорусских властей вышла уже на принципиально новый уровень. Теперь, как минимум в представлении госдепартамента, они перешли в категорию правительств, которые берут иностранных граждан в заложники. Просто обычно берут ради выкупа. А в данном случае — ради удовлетворения геополитических комплексов посредством принудительного дипломатического диалога.

Но практическая польза от удовлетворения геополитических комплексов сомнительна, а вред бывает очевиден. На литовском направлении доудовлетворялись до того, что Литва со вчерашнего дня все-таки закрыла транзит белорусскому калию. И это, конечно, надо было очень постараться, чтобы Литву к этому принудить. Ведь, как ни крути, а вводящей санкции стороне придется пойти на некоторые издержки.

Но литовское правительство, получается, готово уже к этим издержкам, потому что соседство с белорусскими властями стало слишком обременительным.

Правда, премьер Головченко вчера сказал, что бояться не надо. Потому что они переориентировали калийный экспорт на российские порты. И знаешь что? Я верю премьеру Головченко. Конечно переориентировали. В смысле показали куда идти. И некоторая часть калийного экспорта в этом направлении даже пойдет. Только очень маленькая. Чтобы потом было о чем рассказать в телевизоре. Потому что, как мы с тобой уже обсуждали, белорусский калийный экспорт в российские порты не влезет.

Еще премьер Головченко сказал, что собирается жестоко ответить Литве на ее недружелюбные действия. И я мог бы порассуждать о том, что, навредив Литве на три копейки белорусские власти получат себе обратных эффектов на рубль. Но я, пожалуй, подожду пока ответят. Вот предыдущие ассиметричные ответы с запретом баночек из-под Nivea и польских яблок что-то не впечатлили ни меня, ни тех, кому отвечали. Зато впечатлили внутренний рынок, где пришлось ввести госрегулирование цен на овощи и фрукты.

Так что с ответом на литовские санкции тоже может получиться очень ассиметрично. Одно дело жестко и решительно отвечать в одобрительно кивающем телевизоре. И совсем другое, когда за свои слова приходится отвечать конкретными финансовыми неприятностями. Вот отвечать в телевизоре белорусские власти любят, а платить за последствия своих ответов уже не очень.

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