Если Путин бросит жребий 3 Миньсинь Пэй

2.02.2022, 11:10

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Как Китай оценивает события вокруг Украины и России.

Если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками (хотя прямая военная конфронтация маловероятна), Китаю это, безусловно, будет выгодно. Америке придется отвлечь стратегические ресурсы на противостояние с Россией, а европейские союзники США еще менее охотно будут прислушиваться к американским просьбам присоединиться к антикитайской коалиции.

Однако если президент США Джо Байден сумеет разрядить напряженность этого кризиса, уступив некоторым из требований президента России Владимира Путина, тогда стратегическое положение Китая, скорее всего, ухудшится. Путин пожнет плоды своей дипломатии принуждения, Байден избежит попадания в потенциальную «трясину» в Восточной Европе, а Китай станет единственным центром внимания для стратегии национальной безопасности Америки. Более того, в глазах Путина, умело воспользовавшегося американской одержимостью Китаем для восстановления российской сферы влияния, стратегическая ценность китайской карты у него на руках может значительно девальвироваться.

Использование страха Байдена перед втягиванием в конфликт с противником вторичного значения (Россией) для того, чтобы выторговать критически важные уступки в сфере безопасности, стало для Путина рискованным, но умным шагом. Однако приказ вторгнуться в Украину (то есть, по сути, добровольно выбрать себе роль главного геополитического соперника Америки, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе) едва ли в кремлевских интересах. Практически нет сомнений, что удушающие западные санкции и большой урон от сражений с партизанами Украины значительно ослабят Россию и сделают Путина одновременно непопулярным внутри страны и более зависимым от председателя КНР Си Цзиньпина.

Весьма интригует тот факт, что, хотя у Китая столь высоки ставки в украинском кризисе, правительство страны действует крайне осторожно, не раскрывая свои карты. Если на Западе возросшая напряженность доминирует в заголовках прессы, то в официальных китайских СМИ события вокруг Украины мало освещаются. В период с 15 декабря (когда Путин и Си провели виртуальный саммит) по 24 января нынешнего года газета «Жэньминь жибао», официальный рупор Коммунистической партии Китая, опубликовала лишь одну статью об этом кризисе — о безрезультатных переговорах, состоявшихся в середине января между Россией, США и союзниками по НАТО. Столь же заметно отсутствие редакционных статьей или комментариев, выражающих китайскую поддержку России.

Еще больше интригует тот факт, что в сообщении по итогам саммита Путин-Си, опубликованном Кремлем, утверждается, будто Си поддержал требование Путина к Западу предоставить гарантии безопасности, исключив дальнейшей расширение НАТО на восток. Между тем в китайской версии, опубликованной государственным агентством новостей «Синьхуа», не содержится такой информации. Вместо открытой поддержки позиции Путина Си выступил с расплывчатым заявлением общего характера о «твердой взаимной поддержке в вопросах, связанных с ключевыми интересами друг друга».

Эта тенденция наблюдалась и во время разговора министра иностранных дел Китая Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 января. Западная пресса охарактеризовала заявление Вана по Украине как выражение поддержки Путина. В реальности же Ван обозначил, что дипломатия Китая находится строго в стороне от этого конфликта, и заявил лишь, что «разумные тревоги России в сфере безопасности следует подчеркивать и устранять».

Китайская сдержанность в украинском вопросе означает, что Си тщательно хеджирует свои ставки. Да, конечно, агрессивная дипломатия Путина служит китайским интересам — по крайней мере, пока что. И Си будет еще лучше, если Путин решит вторгнуться в Украину и отвлечь стратегическое внимание США от Китая.

Однако, если предположить, что Си не знает реальных намерений Кремля в отношении Украины (сомнительно, чтобы Путин поделился ими со своим китайским коллегой), тогда он тоже весьма благоразумно не раскрывает свои карты. Любое выражение безоговорочной китайской поддержки путинских требований может оставить Китаю мало пространства для маневра. В худшем случае подталкивание Путина на путь войны может быть истолковано в определенных кругах в Москве как дьявольский китайский план по использованию России в качестве стратегической пешки в китайско-американской холодной войне. В альтернативном сценарии, если Путин предпочтет удовлетвориться спасающими лицо достижениями, чтобы избежать потенциальной катастрофы, Китай будет выглядеть глупо со своей поддержкой нереальных требований Кремля.

Но даже если оставить в стороне эту стратегическую неопределенность, руководство Китая понимает, что открытая поддержка Путина, почти несомненно, приведет к антагонизму с Евросоюзом, который на сегодня является вторым крупнейшим торговым партнером Китая. А в стратегических расчетах китайских властей жизненно важно не допустить, чтобы Америка привлекла ЕС в свою антикитайскую коалицию.

Независимость и безопасность Украины критически важны для ЕС, поэтому китайские попытки помочь Путину и подстрекать его спровоцировали бы европейский отпор. Как минимум ЕС может заставить Китай заплатить за это, ограничив трансфер технологий и усилив дипломатическую поддержку Тайваня. В частности, восточноевропейские страны ЕС, у которых меньше торговых связей с Китаем, но которым больше грозят агрессивные подходы России, находятся в намного лучшей позиции, чем крупные страны Евросоюза, для того, чтобы разыграть тайваньскую карту в качестве ответной меры против Китая. Мало кто в китайском руководстве посчитает, что стоит так рисковать.

Руководители Китая — реалисты, и они понимают, что мало что могут сделать, чтобы повлиять на исход нынешнего кризиса в Украине, причем даже в том случае, если они решат вмешаться в него публично. В продолжающемся противостоянии у Путина на руках больше карт, поэтому китайская дипломатическая поддержка вряд ли изменит стратегические расчеты ключевых действующих лиц в Вашингтоне, Брюсселе и даже в Москве. Китайское влияние резко возрастет лишь в том случае, если Путин бросит жребий и вторгнется в Украину, потому что тогда ему понадобится китайская экономическая поддержка для смягчения эффекта западных санкций.

А пока, с точки зрения Си, все это спекуляции. Хотя Китай и является супердержавой, его роль временно сокращена до статуса наблюдателя, который с нетерпением и надеждой смотрит со стороны за тем, как развивается украинский кризис.

Миньсинь Пэй, Project Syndicate (перевод — «Новое время»)

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