«Пока недоброжелатели точат ножи на белорусскую экономику, власти справляются с ней самостоятельно» 1 2.02.2022, 11:17

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Показательная история.

Автор телеграм-канала «Письма к дочери» пишет о показательной истории в белорусской экономике:

– Нацбанк среди прочего оценил белорусский ВВП. И по его оценке в последнем квартале прошлого года рост экономики замедлился до 1 процента с 1,3 процента в третьем квартале. А, по мнению дружественных экспертов Евразийского фонда, главной причиной замедления стало сокращение количества занятых в экономике на 116.000 человек за прошлый год.

Мне кажется это важная или, как минимум показательная история. Потому что в белорусских условиях, снижение численности рабочей силы совершенно необязательно должно было привести к замедлению экономического роста.

Многие годы прогрессивные экономисты, что белорусские, что иностранные, говорили об избыточной численности занятых в белорусской экономике. И советовали что-нибудь с этим делать, потому что избыточная численность тормозила экономический рост и добавляла финансовых проблем.

Белорусские власти, конечно, вслух отвечали про свою социальную политику, но число занятых в экономике в основном снижалось с 2010 года. И это как-то не было проблемой для экономического роста.

Поэтому, затевая прошлогодние чистки, белорусские могли себе рассчитывать, что экономике не будет от этого никакого вреда, а будет одна сплошная польза. Что при всех проблемах у отдельно взятых предприятий, статистически экономика выиграет. Такое совмещение приятного с полезным: с одной стороны — сокращение избыточной численности работников, а с другой — наказание граждан с сомнительным образом мыслей.

Но что-то пошло не так. Сокращение численности занятых на 2,3 процента дало примерно двадцатипроцентное снижение темпов экономического роста. То есть, бессердечная статистика подтвердила то, что мы с тобой и так интуитивно знали: работники, которых увольняют за мыслепреступления для экономики не избыточные, а совсем наоборот — очень полезные. И это, конечно, логично.

Потому что совершать мыслепреступления может только тот, у кого есть мысли.

И с одной стороны, непохоже чтобы белорусские власти собирались сворачивать программу консолидации общественного сознания. А с другой стороны, у увольнений, которые уже состоялись, будут еще эффекты, отложенные на среднесрочную перспективу — когда начнет ломаться то, что теперь некому будет чинить.

Вот отложенный эффект увольнений неблагонадежных медиков мы вчера могли наблюдать в очередях в поликлиники. Получается, пока иностранные недоброжелатели точат ножи на белорусскую экономику, белорусские власти справляются с нею самостоятельно.

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