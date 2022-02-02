Поражение хулигана 2 Валерий Цепкало

2.02.2022, 11:31

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Валерий Цепкало

Скоординированные действия европейских стран могут привести к быстрому изгнанию самозванца.

Сегодня Европа как никогда близка к тому, чтобы одержать победу над непредсказуемым диктатором, который свыше 27 лет терроризирует белорусский народ, а теперь стал угрожать и безопасности европейскому континенту. Сегодня демократические страны не должны упустить возможность вместо неадекватного и непредсказуемого соседа получить спокойную демократичную и цивилизованную страну.

Для этого надо лишь следовать принципам, выработанным международным сообществом.

1. Так как права человека и борьба с международным терроризмом является общим делом всех демократических и цивилизованных стран, нельзя позволять ни одному мошеннику бороться с каждой страной по отдельности. Пример сплоченных действий в противостоянии со спровоцированной режимом нелегальной эмиграцией показал действенность таких мер.

2. Чем более однозначной и принципиальной будет позиция соседей, тем более быстрым и позорным будет поражение хулигана. Ультиматум даже одной Польши по закрытию границы лишь на одном участке границы продемонстрировал, как быстро и трусливо может ретироваться зарвавшийся диктатор. Скоординированные действия европейских стран могли бы привести к быстрому изгнанию самозванца, а Республика Беларусь уже могла бы приступить к строительству демократического процветающего государства.

3. Без внешних вливаний, на которые он каждый раз рассчитывает при шантаже, без кредитов, выплаты по которым режим уже не способен осуществлять, даже просто угроза эмбарго — и этот режим будет вынесен из его «хрустального дворца» в течение пары месяцев, так как экономика контрабанды при закрытых границах не работает, а других источников содержания наемников у режима нет.

4. Эта борьба, которая может быть выиграна без единого выстрела, и никого не впечатлит бутафорский маршальский китель, бегающий с автоматом вокруг дворца. Чем раньше будет продемонстрирована политическая воля, чем раньше будет выработано общее решение и приняты соответствующие меры, тем раньше Европа вместе с белорусским народом отпразднует возвращение целой страны в семью демократических цивилизованных народов.

Валерий Цепкало, Telegram

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