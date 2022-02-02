«Математику уже вели учителя физкультуры, ОБЖ и социальный педагог» 2.02.2022, 11:39

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Учителя и родители рассказали о заболеваемости COVID-19 в школах.

В Беларуси с прошлой недели начался подъем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. 31 января Минздрав заявлял, что в стране с коронавирусной инфекцией госпитализировано около 700 детей. При этом ведомство не уточняло, сколько всего несовершеннолетних ее подхватило. Журналисты zerkalo.io спросили педагогов школ и родителей учеников о том, какая сейчас посещаемость в учреждениях образования и как проходят уроки. По их словам, на занятия все чаще не приходят не только дети.

«Математику уже вели учителя физкультуры, ОБЖ и социальный педагог». Что говорят родители

В одной из гимназий Центрального района Минска учатся двое детей читательницы Елены (имя изменено). Женщина говорит, у ребенка в младших классах из 37 учеников ходят лишь трое. «Сколько из них болеет, трудно сказать — возможно, родители просто оставляют детей дома». У старшего — из 29 болеет 17.

В другой столичной гимназии, говорит Наталья, мама одной из учениц, болеют и дети, и учителя.

— Дочка учится в 5 классе. Из 26 человек на прошлой неделе ходили 13—15, вот вчера уже 20 пришли. Я так понимаю, болели кто чем. И это уже не первая ситуация в нынешнем учебном году. В декабре было то же самое, но тогда ходил грипп (это я знаю, потому что у некоторых детей брали мазки и их результаты известны).

Больше всего минчанку волнует то, что на этот раз болеет много педагогов.

— Постоянные замены на уроках! Математику уже вели учителя физкультуры, ОБЖ и социальный педагог. А русский язык вел библиотекарь… Вот так учатся дети в столичной гимназии. Уже наболело, — эмоционально рассказывает Наталья. — Вопрос качества обучения для нас очень остро стоит. Некоторые учителя на замене просто говорят: «Разбирайтесь сами». Если дети зашумели на уроке — опять же: «Решайте сами, как хотите». Дочь учится хорошо, пока еще сама может все понять, но так быть не должно.

О росте числа заболевших детей написала и мама из Бреста Светлана. У женщины тоже двое детей-школьников. В целом, по словам собеседницы, в их классах из 27—28 учеников отсутствует 12—13.

— Диагноз не афишируют, но, как только дети начали заболевать, в группе в вайбере родители стали описывать симптомы: в основном, у всех общие, похожие на ОРВИ. О том, что у кого-то ковид, нигде не сообщается, а на ПЦР-тесты никого ведь не направляют. Это проблема. Но в то же время подросткам предлагают вакцинацию. У моей сестры дети такого же возраста, но в другой школе; в их классе — тоже половина учеников, точно так же болеют учителя. Еще проблема: вчера у старшей дочки из Минска вернулся парень; поднялась температура 39. Попытались вызвать скорую — нам ответили, что большая загруженность и приехать к нам не могут, а в поликлинику дозвониться не смогли.

Мои дети тоже дома. С прошлой недели болеют; мы их не отправляем сейчас, чтобы было поменьше контактов с другими. Дальше буду смотреть по состоянию. Они у меня ответственные, не будут пытаться прогулять, поэтому, как только буду видеть, что они уже бодрые и чувствуют себя хорошо, — маску в руки и отправим. Маловероятно, что школа детей переведет на дистанционное обучение.

«Приходят в школу с явными симптомами ОРВИ — через урок отправляем их в медпункт с головной болью, а затем — домой с температурой». Что говорят педагоги

Екатерина (имя изменено) — учитель английского языка одной из школ Минска. Девушка говорит, что на ее уроки сейчас ходит половина групп — то есть 2—6 человек из 10. Из-за того, что в учреждении болеют и педагоги, Екатерине приходится заменять учителя одного из младших классов. Там, по ее словам, на занятиях присутствует лишь половина учеников.

— Конечно, у меня мало знаний в области предметов начальных классов и их преподавания, но этого никто и не требует. Главное — просто провести уроки. К примеру, я практически не знаю белорусский язык, и, естественно, мне тяжело вести его даже с 2—3 классами. Ну и я не особо общаюсь с родителями, поэтому не знаю точных причин отсутствия детей. Думаю, большинство просто не пускает их в школу, зная, что сейчас происходит. Не могу точно сказать за всех учителей, но в сообщениях коллеги пишут, что у них ковид. Администрация всю ситуацию никак не комментирует — мне кажется, о карантине речь не идет.

Еще один педагог Ксения — из школы Заводского района столицы. Собеседница преподает в нескольких старших классах и говорит, что болеть дети стали с прошлой недели. Сейчас, по ее наблюдениям, на уроки перестали ходить около трети учеников, но еще больше тех, кто приходит заболевшим.

— Некоторые ученики приходят в школу с явными симптомами ОРВИ. Через урок отправляем их в медпункт с головой болью, а затем — домой с температурой. Судя по разговорам с коллегами, у них ситуация не особо отличается. Среди детей есть подтвержденные случаи коронавируса. Среди учителей он тоже «гуляет». Многие или на больничном, или, как и дети, с симптомами в школе. Хотя в школе каждый день нам измеряют температуру, видимо, ее записывают в журнал так, «как надо». Маски по правилам должны носить только учителя — и то, только в коридорах. То есть логики в этом особой нет. Дети маски не носят. Максимум, могу увидеть до 10 человек на всю школу. Каждый день все новые люди уходят на больничный — на завтра есть уже замена пяти или шести человек.

Ксения добавляет: на уроки по предметам не всегда ставят тех педагогов, которые их ведут и знают.

— Учителей-предметников не хватает, да и у них свои уроки, не всегда совпадает график. Поэтому учитель английского может вести уроки математики, биологии или даже трудового обучения. Я тоже веду английский. И если прихожу в 11 класс на математику, не могу в полной мере изложить материал. Чаще учитель просто дает задание, а ученики его выполняют сами. И так во всех классах, в том числе и в выпускных. Конечно, это сказывается на качестве обучения. И многие дети недовольны: им приходится самим изучать материал. Жалуются и родители. А у нас на замене нет возможности подать материал в той мере, в которой они хотят. Руководство в этой ситуации может только распределять между коллективом уроки: кто на какую замену пойдет.

«На Крещение священник ходил и обливал всех водой, хотя у одного из его детей был ковид. После этого началась вспышка в школе»

«Из 600 учеников не пришли около 150. В некоторых классах пришло по 7 человек, хотя по журналу — 22», — рассказал о ситуации в учреждении образования в Минском районе педагог Станислав (имя изменено).

— Мы каждый день сбрасываем руководству данные по отсутствующим ученикам. Есть отдельно пункты «ковид», «контакты первого и второго уровней», «по болезням». Из тех детей, кого не было сегодня, где-то у десяти подтвержден коронавирус. Что с остальными — непонятно. Понимаете, это же на совести родителей. Часто они не говорят, что у их ребенка — коронавирус, и мы об этом узнаем только когда он возвращается в класс уже со справкой или приходит информация на школу. Возможно, многим сложно делать тесты часто, так как это небольшой город; некоторые просто не идут к врачу и до пяти дней сидят дома без больничного: «Мы заболели, но не пойдем в поликлинику, знаем, какие там очереди», — описывает Станислав ситуацию и вспоминает, когда, по его мнению, в школе появилась инфекция. — На Крещение священник ходил по школе и окроплял все классы, хотя у его ребенка был COVID-19. Он ходил и обливал всех водой. Это для меня был нонсенс! После этого началась вспышка в школе. Из примеров, что могу привести, — у меня, еще у четырех учеников появились симптомы, подтвердился коронавирус. Эти две недели мы конкретно болеем. Есть другие люди, которые тоже ушли на больничный.

Мужчина добавляет, что болеют и педагоги. По его словам, в штате около 50 человек, и сейчас на занятиях нет 10, в том числе филологов и математиков.

— Что важно — болеет и администрация, которая прививалась. Сейчас активно просят агитировать родителей от 7 класса и старше, чтобы они прививали детей. Точнее, прямо говорят передать разрешения на вакцинацию родителям, чтобы те их подписали.

Александр, социальный педагог школы в Московском районе столицы отмечает, что рост заболеваемости начался в середине января. И если тогда в среднем болели 25—40 учеников, то последние пять дней, по словам собеседника, — больше сотни, максимум не приходило 145 учеников из чуть менее 700.

— Чем дети болеют, точно неизвестно. В начале дня классные руководители сбрасывают нам списки, кто из учеников на больничном, но причины там не указаны. Но я точно знаю 5—6 детей с подтвержденным коронавирусом. Учителя болеют, но не так активно — примерно так же, как и год назад зимой. Хотя меня раньше на замены не ставили, а последнюю неделю я стабильно на них хожу. Но здесь еще дело в том, что не так давно по политическим причинам уволили нескольких учителей, — отмечает сотрудник школы. — Параллельно, конечно, мне нужно делать свою работу. Но сейчас она у меня в основном бумажная, поэтому приходится чуть быстрее все разгребать. Но в целом успеваю, проблем нет.

И немного интересных цифр

Точных данных от Министерства здравоохранения по заболеваемости среди детей нет. 31 января ведомство лишь заявляло, что случаи зарегистрированы в 24% учреждений в системе среднего образования.

На сайте Минского областного института развития образования публикуется статистика по посещаемости школ и детских садов, других учреждений образования Минской области. Здесь указывается, болеют ли дети коронавирусом или уехали на оздоровление, не пришли по другой причине. В эту статистику не входят столичные учреждения.

Журналисты посмотрели выгрузку официальных данных по школам в разное время. К примеру, с 15 по 22 октября 2021 года, согласно статистике, болели коронавирусом около 2,5—2,6% работников (575—599 из немногим более 23 тыс.) и всего 0,5—0,6% детей (775—856 из почти 148 тыс.). При этом всего в эти дни не посещали уроки из-за болезни 9,8—11,2% учеников (14 493—16 546 человек). В эти дни, по опубликованным Минздравом показателям, в Беларуси выявляли от 1 913 до 2 097 новых случаев COVID-19.

6 декабря 2021-го, согласно данным областного Института развития образования, заболеваемость COVID-19 в школах была еще ниже. Среди работников — 0,5% (123 человека), среди учащихся — 0,1% (176 человек), при этом всего по болезни отсутствовали 11,7% школьников (17 333 человек). По данным Минздрава, в этот день в стране было 1 312 новых случаев COVID-19.

На 1 февраля показатели посещаемости даже немного ниже октябрьских: 2,4% заболевших коронавирусом сотрудников (547) и 0,5% детей (763), при этом из-за других болезней школу не посещали 16,2% учеников (23 995 человек). По официальной статистике, в стране в этот день зафиксировали 1 918 новых заболевших COVID-19.

В разговоре с журналистами некоторые родители говорили, что не знают, ведется ли в их классе учет заболевших непосредственно коронавирусной инфекцией. Педагоги же отмечали, что тоже не всегда знают, чем болеют ученики; порой получают информацию об этом только от родителей или позже от учреждений здравоохранения. То есть, по их словам, на момент подачи в конкретный день сведения о посещаемости могут быть не до конца актуальными и уточненными по части количества детей с COVID-19.

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