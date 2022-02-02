Опубликован полный текст ответов США и НАТО на ультиматум РФ 3 2.02.2022, 11:46

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Что Запад ответил Кремлю?

Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности. Речь идет о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.

В ответе со стороны США сказано, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также начать диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, США готовы:

- Обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;

- Воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

- Начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;

- Продолжить работу в рамках Совета Россия — НАТО;

- Продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

- Дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;

- Включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;

Рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США (цитата по Huffingtonpost).

Американцы также отметили, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и «бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». Кроме того, Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.

При этом НАТО в своих ответах заявило, что не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам. «НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем», — сказано в документе.

Также Североатлантический альянс предложил:

- Возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);

- Воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия;

- Возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.

В конце прошлого года, на фоне обострения ситуации на востоке Украины, МИД России передал США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности. В них в том числе содержались пункты об отказе альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, а также о неразмещении стратегических вооружений у российских границ. В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ. По итогам переговоров стороны не пришли к соглашениям, однако договорились продолжать диалог.

26 января НАТО и США передали МИДу письменный ответ на российские требования и попросили не публиковать его в публичном пространстве. Как сообщил после этого госсекретарь США Энтони Блинкен, в ответах содержатся озабоченности США из-за действий Москвы и встречные предложения американской стороны. По словам госсекретаря, письменные ответы Вашингтона являются «набором идей», решение о дальнейших шагах остается за Москвой.

В тот же день ответ от НАТО передали российскому послу в Брюсселе. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал три сферы, в которых возможен прогресс: отношения НАТО с Россией, обсуждение российских озабоченностей на принципах ЕС и проведение учений.

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