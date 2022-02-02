Правительство Польши одобрило передачу Украине самого современного вооружения 2.02.2022, 11:53

1,310

Министр обороны Мариуш Блащак озвучил, что будет включать в себя польская помощь Киеву.

Совет министров Польши одобрил предоставление Украине помощи, среди которой — самое современное польское вооружение.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, польская помощь Украине будет включать переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję. pic.twitter.com/H6ueqyA99F — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 1, 2022

1 февраля польские спасатели доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. В частности, средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование.

Ранее Польша сообщила, что готова передать Украине боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и различные типы беспилотников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».