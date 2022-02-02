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Правительство Польши одобрило передачу Украине самого современного вооружения

  • 2.02.2022, 11:53
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Правительство Польши одобрило передачу Украине самого современного вооружения

Министр обороны Мариуш Блащак озвучил, что будет включать в себя польская помощь Киеву.

Совет министров Польши одобрил предоставление Украине помощи, среди которой — самое современное польское вооружение.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, польская помощь Украине будет включать переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

1 февраля польские спасатели доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. В частности, средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование.

Ранее Польша сообщила, что готова передать Украине боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и различные типы беспилотников.

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