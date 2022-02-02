Шахтер «Беларуськалия»: «Ябатек» — единицы 4 2.02.2022, 12:00

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На предприятии полно недовольных.

Шахтер на условиях анонимности рассказал «Салiдарнасцi» историю своего коллеги с 30-летним стажем, который участвовал в забастовке на «Беларуськалии» и спустя год после выборов был уволен.

— Моего коллегу Валерия Масловского задержали 9 августа 2020 года на площади в Солигорске. По его словам, люди в черном избили его дубинками и забросили в автозак. Валерий рассказывал: тем, кто соглашался с протоколом, давали 5 суток, кто нет — получал 15 суток. Он не согласился.

О том, что происходит в стране после президентских выборов, люди под арестом не знали ничего. В ИВС работало радио, по которому рассказывали про достижения сельского хозяйства.

В ИВС Валерий провел 5 суток — после акций против насилия, прокатившихся по стране, выпустили задержанных в день выборов.

После освобождения он снял побои, но заключение судмпедэкспертизы ему на руки не выдали.

В те дни рабочие «Беларуськалия» вышли на улицу с требованиями проведения новых честных выборов. Шахтеры выдвинули Валерия в стачечный комитет.

Он 30 лет работал на предприятии горнорабочим и пользовался авторитетом у коллег. Руководство считало его конфликтным. Позиция администрации: если человек отстаивает свои права в законном порядке, — это неправильно.

Стачкомы были образованы на каждом рудоуправлении. Когда стачком уезжал на собрание объединения, директор предприятия отправлялся на рудники и собирал бригадиров. За спиной стачкома договаривался, чтобы люди вышли на работу. Людям пообещали «амнистию» за два дня забастовки и попросили выйти на работу.

Многие вышли, а Валерий сделал это через день, увидев, что единицы продолжили забастовку. Этот день ему посчитали как прогул и лишили всех премий.

Коллега обжаловал дисциплинарное взыскание — безрезультатно. Валерий рассказывал, что на производстве за ним пристально следили: просили выполнить работу и устраивали «спецоперации» — приводили комиссии, которые находили в его действиях нарушения правил охраны труда.

Одна проверка сорвалась из-за того, что Валерия на месяц посадили за БЧБ-флаг с Погоней на балконе.

Когда Валерия увольняли, он говорил: «Где я, а где генеральный директор? Я и подумать не мог, что за обычным человеком могут так следить».

Тридцать лет он отработал на предприятии, помнит первую забастовку солигорских шахтеров. На протяжении всего времени видел, как у людей потихоньку отбирают то, чего они добились. Молодежь этого не знала, думала, это Лукашенко им подарил зарплату и соцпакет.

Коллега Валерия отмечает, что можно работать по технике безопасности, но тогда ты не так заработаешь.

— Чтобы была высокая производительность, надо хорошо работать, а оборудование в запущенном состоянии. Ты приходишь на работу, тебе дают наряд, а выполнять не на чем. Или ты нарушаешь правила охраны труда, или приступаешь к работе.

Если один раз не выполнил, потому что опасно, то во второй раз тебя уволят за то, что ты систематически не выполняешь свои обязанности.

По словам горняка, зарплата шахтеров от 1,5 до 4 тысяч рублей.

— Но их сложно заработать. 3-4 тысячи платят на комплексах, которые ведут валовую добычу и работают на шестидневке. В последнее время даже этого не получают, работают на износ.

Еще одна проблема, по мнению собеседника, в том, что сейчас уходят на пенсию опытные профессионалы, которые работают с 90-х, а молодежь некому учить.

По мнению шахтера, четверть работников «Беларуськалия» просто ходят на работу и вообще не интересуются, что будет завтра.

— Большинство надеется, что что-то изменится. А что получится по факту? Зарплата выплачивается вовремя, она не снизилась пока. О чем думать?

«Ябатек» единицы, в основной массе люди недовольны своим положением, но молчат.

Валерий оспаривает свое увольнение в суде. Суд первой инстанции не удовлетворил его иск к нанимателю.

— Он говорит: «В суде на меня смотрят как на белую ворону. Я считаю, если человек хочет поменять свою жизнь, надо что-то делать, а люди думают, что оно может само прийти, но так не бывает».

Для меня было удивительно то, что Валерий собирал подписи за одного нашего сотрудника, задержанного за комментарии в соцсетях по делу Зельцера. Когда был процесс по поводу прогула во время забастовки, этот человек, бывший бээрэсэмовец, свидетельствовал против него.

Я как-то спросил Валерия, каково это, быть белой вороной, когда предсказуемы решения суда. Но он считает: смысл есть всегда. Любой результат, даже отрицательный, приводит к изменениям.

Говорит: «Я делаю то, что могу, и считаю, что поступаю правильно. Госсистема (судьи, прокуроры, представители ответчика) работает на страхе. Если люди не будут бороться за свои права, они не будут иметь ничего, превратятся в червяков».

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