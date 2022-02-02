«Лукашенко жаловался на постоянный прессинг со стороны Путина» 4 2.02.2022, 12:07

3,606

Фото: ТАСС

Главе Кремля об этом уже доложили.

Общеизвестно, что президент России Владимир Путин с большим энтузиазмом занимается внешней политикой, чем внутренней, пишет автор телеграм-канала "Генерал СВР".

"В понедельник с утра Путину поступил доклад по линии СВР, в котором сообщалось, что Лукашенко на днях провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе разговора Лукашенко жаловался Си Цзиньпину на постоянный прессинг со стороны Путина и просил китайского лидера о моральной и финансовой поддержке, — сообщает телеграм-канал,

Автор телеграм-канала также отмечает, что Путин был явно недоволен этим докладом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».