«Лукашенко жаловался на постоянный прессинг со стороны Путина»4
- 2.02.2022, 12:07
- 3,606
Главе Кремля об этом уже доложили.
Общеизвестно, что президент России Владимир Путин с большим энтузиазмом занимается внешней политикой, чем внутренней, пишет автор телеграм-канала "Генерал СВР".
"В понедельник с утра Путину поступил доклад по линии СВР, в котором сообщалось, что Лукашенко на днях провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе разговора Лукашенко жаловался Си Цзиньпину на постоянный прессинг со стороны Путина и просил китайского лидера о моральной и финансовой поддержке, — сообщает телеграм-канал,
Автор телеграм-канала также отмечает, что Путин был явно недоволен этим докладом.