Белорусские военные забросали камнями польских пограничников, которые останавливали мигрантов

Белорусские военные забросали камнями польских пограничников, которые останавливали мигрантов5
- 2.02.2022, 12:22
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Нападение на границу произошло в районе Черемхи.
Пограничная служба Польши сообщила, что белорусские солдаты забросали камнями польские патрули, которые пытались остановить мигрантов.
По данным ведомства, на территорию Польши пытались незаконно попасть девять человек из Беларуси, в том числе был задержан гражданин Казахстана. Нападение на границу произошло в районе Черемхи.
Данных о пострадавших нет.
Wczoraj tj.01.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾9 os.-zatrzymano m. in.obywatela Kazachstanu.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 2, 2022
Na odcinku #PSGCzeremcha 8 cudzoziemców nielegalnie przekroczyło granicę-żołnierze🇧🇾rzucali kamieniami w polskie patrole,które próbowały zatrzymać imigrantów. pic.twitter.com/XGMnRSeWGP
Ситуация на границе Беларуси и ЕС обострилась с начала лета 2021 года. Нелегальные мигранты из стран Ближнего востока пытаются попасть в Польшу, Литву и Латвию. К границам Евросоюза их доставлял режим диктатора Лукашенко.