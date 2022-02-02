Белорусские военные забросали камнями польских пограничников, которые останавливали мигрантов 5 2.02.2022, 12:22

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Нападение на границу произошло в районе Черемхи.

Пограничная служба Польши сообщила, что белорусские солдаты забросали камнями польские патрули, которые пытались остановить мигрантов.

По данным ведомства, на территорию Польши пытались незаконно попасть девять человек из Беларуси, в том числе был задержан гражданин Казахстана. Нападение на границу произошло в районе Черемхи.

Данных о пострадавших нет.

Wczoraj tj.01.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾9 os.-zatrzymano m. in.obywatela Kazachstanu.

Na odcinku #PSGCzeremcha 8 cudzoziemców nielegalnie przekroczyło granicę-żołnierze🇧🇾rzucali kamieniami w polskie patrole,które próbowały zatrzymać imigrantów. pic.twitter.com/XGMnRSeWGP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 2, 2022

Ситуация на границе Беларуси и ЕС обострилась с начала лета 2021 года. Нелегальные мигранты из стран Ближнего востока пытаются попасть в Польшу, Литву и Латвию. К границам Евросоюза их доставлял режим диктатора Лукашенко.

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