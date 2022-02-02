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На основе чертежа Леонардо да Винчи создан квадрокоптер

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  • 2.02.2022, 12:34
  • 1,464
На основе чертежа Леонардо да Винчи создан квадрокоптер

Аппарат успешно совершил несколько коротких полетов.

В конце 1480-х годов Леонардо да Винчи изобразил искусную конструкцию одноместного вертолета, приводимого в движение воздушным винтом. Возможно, вы видели его рисунки и задавались вопросом, сможет ли такой вертолет когда-нибудь взлететь. Теперь мы знаем ответ. Итальянский гений был прав, пишет Naked Science.

Студент Остин Прете из Мэрилендского университета (США) построил Crimson Spin, беспилотный дрон-квадрокоптер, используя винтообразную конструкцию да Винчи. Аппарат успешно совершил несколько коротких полетов.

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